Dósa Zoltán pszichológiai tanulmányai és kutatói munkája által azt tapasztalta, minden bánat és öröm abból fakad, hogy véges az életünk, így alakult ki az érzelmi életünk is, valamint a humor, mely oldja a halálfélelemmel járó feszültséget. Az alkotó példaként említette a Bukovinai székely nagycsaládokat az 1920-as években. Itt jellemzően kilenc-tíz gyermek született egy családba, de a korral járó betegségek és higiénés helyzet miatt jellemzően négy-öt gyermek élte csak meg a felnőttkort. – Az anyának ezekben az időkben lehetősége sem volt arra, hogy mélyen gyászoljon, mert ezzel elveszíthette volna a többi gyermekét is – magyarázta a szakember, aki szerint a gyerekek sem idegenkedtek még ekkor a haláltól: ebből is, születésből is, de még szeretkezésből is láttak bőven. Ma a halál pornográfiáját éljük – hangsúlyozta – mert popcornt majszolva nézzük rezzenéstelen arccal, ahogy a gépfegyverrel gyilkolásznak a filmekben.

A rövid kitekintő után a magyar irodalom sírverseiről beszélt. Szó volt Dsida Jenő önmagának írt sírverséről, Romhányi munkáiról, majd Zelk Zoltánról, aki politikai szerepvállalása miatt nyúlt végül az önirónia tollához a következőképpen: „Itt nyugszik Zelk Zoltán. Pártjelvény akadt a torkán.” A versekhez mindig kell egy jó poén – összegzett végül a Tímárház tárlatának kiállítója, akinek költeményeit barátja, Birton László vitte sírkövekre.

A megnyitó után a feliratokat szemlélve a Haon leszögezte: bár konkurencia a művészetben is akad, egyedisége miatt Dósa Zoltánnak és sírköveinek nem kell tartania holtversenytől.

SZD