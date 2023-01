Az ország egyik legnagyobb, hazai filmeket bemutató fesztiválját, a Magyar Filmszüretet már hetedik alkalommal rendezik meg Debrecenben. Az eseményen az előző év legjobb magyar filmjeiből válogathatnak a filmkedvelők, tehát a repertoár minden évben más és más, de – mint arra a Főnix Rendezvényszervező közleménye rámutat – egy dolog közel állandónak tekinthető: a közönségtalálkozók moderátorainak személye. Heller Zsolt, Szénási Miklós, Váradi Ferenc és Váró Kata a debreceni kulturális élet meghatározó alakjai, akik javasolnak egy-egy mozit a filmkedvelő közönség számára. Ehhez körhöz kapcsolódik Mészáros Réka a Főnix ügyvezetőjeként, Debrecen nyári fesztiváljainak szervezőjeként saját választott filmajánlójával.

Aki legyőzte az időt – Keleti Ágnes

Január 30., 19.00

Heller Zsolt esszéista, folkesztéta ajánlásával

„Filmajánlót írni az idei Filmszüret filmjei egyikéről nehéz feladat. Tudom, hogy a magyar filmek rajongói, lehetőségükhöz mérten minden filmet megnéznek majd, de van egy film a sok között, amit nagy szeretettel ajánlok mindenkinek, és amelynek a bemutatója nemrég volt, és hamar a közönség kedvence lett. Hiszen a történet főszereplője az egyik legnagyszerűbb magyar sportoló, Keleti Ágnes, akinek az élete és az élethez való szeretetteljes és alázatos viszonya mindenki számára példa, és akinek a történetét Oláh Katalin rendező és Csukás Sándor operatőr a tőlük már megszokott módon, csodálatos képi világgal mesélik el. Egy csodálatos film egy csodálatra méltó emberről, csodálatos alkotóktól az életről, a szeretetről, az alázatról, a kitartásról, az önzetlenségről, a mérhetetlenül erős hitről, arról, amilyennek lennünk kellene nekünk is.

Szeretettel ajánlom az »Aki legyőzte az időt – Keleti Ágnes« című filmet mindazok számára, akik hisznek abban, hogy minden embernek feladata van a világban, és hogy másokat segítsen. A filmet január 30-án 19.00 órától vetíti az Apolló mozi, ahol a vetítés után találkozhatnak az alkotókkal.”

Heller Zsolt az ajánlott filmhez kapcsolódó beszélgetése mellett A játszma közönségtalálkozóján és a Veszélyes lehet a fagyi című filmet követő beszélgetésen - Stork Natasa védnökkel - avatja be kulisszatitkokba a nézőket.

Ott torony volt

Február 4., 13.30

Szénási Miklós író, újságíró ajánlásával

„Kortársak vagyunk, amit fiatal felnőttként csinált Víg Mihály, a zenéit, a szövegeit ismertem kamaszként, a Trabantot vagy a Balatont elképesztően izgalmas volt a nyolcvanas években hallgatni. Persze, Víg Misi nem csak a nyolcvanas évek, de az is. Tehetséges művész. Hogy sztár-e, vagy miért nem ismeri az egész ország, hogy nem úgy ikon, mint mondjuk Tom Waits, az más kérdés. Portréja egy kort is megmutat. Aki élt akkor, annak talán azért, aki meg nem, annak azért is érdekes kaland lehet a róla szóló film.”

Szénási Miklóssal és vendégeivel a filmfesztivál ideje alatt a Hat hét, a Szia, Életem!, a Zanox – Kockázatok és mellékhatások közönségtalálkozóin lehet találkozni.

Szelíd

Február 3., 14.45

Dr. Váró Kata filmesztéta, egyetemi oktató ajánlásával

„Mivel csak egyet lehet választani, ezért a 7. Magyar Filmszüret programjából a Szelíd című filmet ajánlom. Az alkotás közelebb hozza a testépítés világát azok számára, akik nem részei annak, és zavarba ejtő őszinteséggel mesél róla. Remek karaktereket vonultat fel a film, és annak ellenére teljesítenek kiválóan és formálják meg hitelesen az alakokat a szereplők, hogy ők nem profi színészek. A Szelídet méltán válogatta be versenyprogramjába az USA legnagyobb független filmfesztiválja, mely nemzetközi szinten is a világ legjelentősebb filmművészeti szemléje, a Sundance Filmfesztivál.”

Dr. Váró Kata az Együtt kezdtük, a Nyugati nyaralás és a 129 beszélgetéseinek a házigazdája.

129

Február 4., 16.00

Váradi Ferenc rádiós műsorvezető ajánlásával

„Megszokhattuk, hogy a Filmszüreten premier előtti filmeket is láthatunk. Ezek közé tartozik a 129 sci-fi akciófilm is. Bevallom, először a szokatlan filmcím keltette fel az érdeklődésemet, aztán a remek színészek, és végül maga a sztori. A történet 2063-ba repít el bennünket, mikor is a 129-es nevű katona megszökik egy laboratóriumból. Sci-fi akciófilmekkel nem kényeztették el a publikumot a magyar rendezők, ezért is várom érdeklődve Peter Noel filmjét.”

A vetítés követő közönségtalálkozó igen pazar alkotói körben zajlik, Debrecenbe érkezik Peter Noel író, rendező és executive producer mellett Kálloy Molnár Péter színész, Csősz Boglárka executive producer és színész, Szabadoly Gergely vágó és Trapp Dániel 3D artist.

Váradi Ferenc a Kopaszkutya, a Jóreménység sziget és Az almafa virága című filmek beszélgetéseit vezeti a fesztiválon.

Jóreménység sziget

Január 28., 15.30

Mészáros Réka ügyvezető ajánlásával

„A Jóreménység sziget című film kimagasló teljesítménye és elképesztően magas nézőszáma egy kisebb fajta csoda a magyar független filmek között. Ennek egyik magyarázata a film helyszíne, a Tisza-tó télen-nyáron lebilincselő látványa és nyugalma, mely minden kirándulót megszólít. A film a főszereplő lelki vívódásait, a nomád élet nehézségeit és szépségeit, a szülői tanítások megértését mutatja be a Tisza-tó és egy kicsi, lakatlan szigetén. Ha szeretnénk egy inspiráló, igaz történeten nyugvó filmet látni, akkor Lyasuk Dimitry rendező filmje az, amit jó szívvel ajánlok minden kedves mozirajongónak.”

A 110 éves debreceni Apolló mozi 7. Magyar Filmszüretén január 26. és február 5. között a 2022-es év legjobb hazai mozifilmjei kapnak főszerepet 10+1 napon keresztül. A moziélményt minden nap kísérőprogramok és közönségtalálkozók egészítik ki, ahol az alkotókkal, rendezőkkel, színészekkel beszélgethetnek az érdeklődők. A Filmszüret alatt - csak néhány ismert művészt említve - Földes László Hobó, Kulka János és Thuróczy Szabolcs is megfordul Debrecenben. A fesztivál idei védnöki feladatait Tiszeker Dániel filmrendező és Stork Natasa színésznő látja el.

A teljes, részletes program az Apolló mozi weboldalán érhető el.