A Múlt és jelen, valamint az Unoka című nagyjátékfilmek vetítésével kezdődött el a 7. Magyar Filmszüret csütörtökön az Apolló Moziban. A nyitónap attrakciója a Hat hét című filmdráma premier előtti vetítése, majd az azt követő közönségtalálkozó volt.

– Amikor az Apollóba jövök, tudom, hogy ez a hely nemcsak a film színháza, hanem a film otthona is – kezdte köszöntőjét Puskás István alpolgármester. Úgy fogalmazott: azért jó moziba járni, mert nem az otthoni filmélményt kapjuk meg, és fontos, hogy nagyobb közösséggel osztozzunk a film élményében, vagy nézzünk szembe a világot feszítő kérdésekkel. – Ezek a szembesítések egy közösségben máshogy hatnak, mint otthon, a családban, mivel együtt éljük meg az élményeket is – mutatott rá.

A múltidéző és a premierfilmek mellett tizenkét közönségtalálkozó lesz az idei seregszemlén, a nyitóesten a Hat hét elsőfilmes rendezője, Szakonyi Noémi Veronika és alkotótársai ültek a filmvászon elé a vetítés után.

Idén is ezreket várnak

A tavalyi találkozó háromezer látogatót jegyzett, az ideitől még többet remél Fejér Tamás moziigazgató. A Haon kérdésére elmondta, hogy mint minden évben, idén is várja a premierfilmeket, a nyitónapon bemutatott Hat héttől pedig a márciusi premier után országos sikert remél. – Nagyon nagy az érdeklődés, ami már elővételek számából is látszott. Szeretnek moziba járni az emberek, emellett a Filmszüret híre is évről évre egyre többekhez eljut – összegzett.