Az emberi test működése egy óriási természeti csoda. Ennek felfedezése már a gyerekek számára is érdekes és része az általános iskolai tananyagnak is. Amellett, hogy a kiállított anatómiai modellek és eszközök segítik az oktatást, összeállítottunk egy kiállítási anyagot az orvostudomány fejlődéséről. Természetesen ez egy óriási témakör, éppen ezért egy kronológiai sorrendet hoztunk létre, amely megmutatja, hogy az őskortól napjainkig melyek voltak azok a legérdekesebb változások, amik a gyerekek figyelmét is lekötik