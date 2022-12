Az elmúlt években a tomboló világjárvány miatt csak a virtuális térben élvezhették az adventi időszakban megtartott koncerteket a zenekedvelők, de idén ismét közönség töltötte meg a Kölcsey Központ rendezvénytermét advent második vasárnapján, több százan voltak kíváncsiak a katonazenészek műsorára – tudatta a Bocskai-dandár honlapján. A rendezvényen Puskás István, Debrecen alpolgármestere beszédében a cívisváros és a zenekar összefonódását hangsúlyozta és kiemelte, hogy a Helyőrségi Zenekar ebben az évben is számos ponton volt része a debreceni kulturális életnek és rendezvényeinek.

A komolyzenei dallamok mellett könnyűzenei művek és filmzenék is felcsendültek a koncerten.

Erdős-Tóth Fruzsina énekművész - aki rendszeres résztvevője a zenekar fellépéseinek - csodálatos hangjával ezen a koncerten is elkápráztatta a hallgatóságot. Rendhagyó módon idén Pál István őrnagy és Kovács Róbert százados vezénylete mellett két másik karmester is részt vett az esti műsorban. Kovács István alezredes, a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium igazgatója, aki korábban a Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Zenekar vezetője volt és Péntek Julianna törzzsőrmester, a debreceni zenekar tagja, végzős karnagy is vezényelt a rendezvényen, akinek ez egyben egy vizsgaelőadása is volt.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka is. Az altábornagy összefoglalta az elmúlt esztendő eredményeit és kihívásait, valamint utalt arra, hogy a debreceni dandárnak a mai napig nagy szerepe van abban a feladatban, amely a Magyar Honvédségre hárult a szomszédos országban kialakult háborús helyzet miatt.