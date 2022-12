A Debreceni Nyugdíjas Egyesület már több mint 20 éve koszorúzást szervez a megyeszékhelyen Petőfi Sándor születésnapja alkalmából. Az idei évben is így tettek, hiszen december 31-én a felújított Petőfi téren jöttek össze az egyesület tagjai.

Hartman János egyesületi elnök köszöntötte a megjelenteket és hangsúlyozta: a megújult Petőfi téren a lánglelkű költőnek éppúgy méltó helye lett, mint a magyar irodalomban. Molnár Ferencné, a Hajdú-Bihar Megye és Debrecen Nyugdíjas Szervezetei Szövetségének elnöke felidézte Petőfi rövid életének legfontosabb mérföldköveit. Elmondta: a 26 esztendőt megélt költő több mint ezer verset írt, melyből több mint 800 maradt ránk.

Puskás István, Debrecen alpolgármestere

Forrás: Kiss Annamarie

Az eseményt ezúttal Puskás István alpolgármester is megtisztelte. Köszöntőbeszédében rámutatott: kötelessége az államnak, a városnak megemlékezni egy-egy jeles alakról, ugyanakkor a megemlékezés csak úgy igazán hiteles, ha azt szívből, elkötelezettségből teszik. – Ez is jelzi, hogy a személy, akiről megemlékezünk, milyen fontos volt nemcsak a múltunkban, hanem a jelenünkben is. Az, hogy ma ilyen szép számmal összegyűltünk, jelzi, hogy a 200 évvel ezelőtt született Petőfi ma is itt van közöttünk – szólt a megjelentekhez az alpolgármester. Szavai szerint ezek az alkalmak életeik nemzetünk nagyjait.