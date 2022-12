Puskás István, Debrecen alpolgármestere a Facebook-bejegyzésében képek formájában tette közzé, hogy mire emlékszik szívesen a 2022-es évből. A posztban megosztott pár eseményt, amely a személyes kötődése miatt is fontos projekt volt a számára. Többek közt kiemelte Tar Sándor emlékhelyét, a Made in Debrecen és a debreceni irodalmi és könyves kultúra honlapjának indulását. A bejegyzésben megemlítette, hogy a város identitásáról is sokat beszélnek, sorra jelentek meg értékes kiadványok, kötetek. Ezek mellett emlékhelyeket hoztak létre, kiállítások szerveződtek, és hozzájuk kapcsolódóan fórumokat rendeztek. A posztban az is olvasható, hogy javában készülnek a 2023-as emlékévre.

HBN