Ahogy arról korábban már beszámoltunk, egy létavértesi tini, Dávid Roland Mózes lett a Virtuózok V4+ Szlovénia magyarországi nyertese. A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola tanulóját a verseny eredményének kihirdetése után néhány nappal csíptük el egy beszélgetésre. Összehozni a találkozást komoly feladat volt, hiszen a 16 éves zongorista egyébként is versenyektől és vizsgakoncertektől zsúfolt mindennapjaiba a győzelem után már az interjúkat is be kell építeni.

Édesapjával látogattak el a Napló-székházba, ahol azonnal meg is győződhettünk arról: Roland magabiztosan ellavíroz a média világában. A fényképezőgép előtt céltudatosan vette fel az előnyös pozíciót, a kérdésekre pedig örömmel válaszolt. Hamar megtudtam róla, hogy a határozottság a színpadon is vele van, a fellépések előtt lámpalázzal biztosan nem kell megküzdenie. Meglepett, amikor a 2022-es Virtuózok V4+ versennyel kapcsolatban is ezt mondta, és pillanatra elképzeltem magam 16 évesen, ahogy egy külföldi verseny fináléjában öt nemzet tíz fiataljának párbajában mutatom meg magam. Már a képzeletbeli játék zavarba hozott, szerencsére Roland sokkal nagyobb rutinnal, de ami még fontosabb, tehetséggel a tarsolyában állt ki a stúdió színpadára. Azt mondta, a műsorral egy álma vált valóra. – Önmagában az nagy megtiszteltetés volt, hogy szerepelhettem – fogalmazott, s mint mondta, csak remélni tudta a jó eredményt, hiszen a mezőny igencsak erős volt.

– Nagyon meglepődtem, és nagyon örültem, amikor kimondták a nevemet a fináléban. Az eredményhirdetéskor dobogott a szívem a legjobban – jegyezte meg (ezen a ponton pedig én is megnyugodhattam: azért a virtuóz kamasznak is jutott az izgalomból).

Nagyközönség előtt játszana

Az ifjú muzsikus a fináléban Chopin keringőjével bizonyította sokoldalúságát, s miután megtáncoltatta ujjait a zongora billentyűin olyan kritikát kapott, amit egy életre letehet. Plácido Domingo egyenesen fenomenális zenésznek nevezte a fiatal zongoristát, a sztárcsellista Hauser szerint pedig Rolandot hamarosan nagy színpadon is láthatjuk. Utóbbi azonnal bogarat ültetett a fülembe, így aztán megérdeklődtem a fiatal tehetőségtől, hogy mit gondol a csellista víziójáról.

– A céljaim között szerepel. Nagyközönség előtt előadóművész szeretnék lenni, és megpróbálok úgy teljesíteni, hogy a világ legnagyobb színpadjain adhassak koncerteket, hogy a zongorajátékommal zenei élményt nyújthassak a hallgatóságnak – szögezte le.

Azt is megtudtam, hogy nemcsak a magabiztosságból jutott a fiúnak: az alázattal is ügyesen sáfárkodik. A nemzetközi versenyre Laskay Edit készítette fel, a fiú számára a tanára példa és pótanyuka – ahogy fogalmazott, Edit néni tanítja és neveli is. Roland a várt módon, alázattal állt a feladat elé, és a verseny előtt sokkal többet gyakorolt annál, mint szokott; napi 4–5 órát játszott a hangszerén, és mellette lelkileg is edzette magát, mert, mint mondta, egy ilyen versenyhez az is szükséges.

A zene a boldogságot jelenti

Kíváncsi voltam arra is, hogyan találta meg a hangszerét. Csibész mosollyal a szája szélén jegyezte meg, hogy nem ő választotta a zongorát, hanem a hangszer választotta őt.

– Amikor kicsi voltam, még beszélni sem tudtam, de a szüleim már felfigyeltek arra, hogy szépen dúdolok dallamokat, amelyeket a rádióból hallottam. Hatéves lehettem, amikor Madridban voltunk nyaralni a nagybácsimnál, és ott az egyik szomszéd kislány játékszintetizátorát próbáltam ki. Amit hallottam a tévében vagy a rádióban, azt próbáltam eljátszani. Először nem sikerült, és hiába próbáltak segíteni nekem, én egyedül akartam megtalálni a pontos hangokat. Sikerült végül. Aztán a kolozsvári zeneiskolába felvételiztem, a meghallgatás után fel is vettek – osztotta meg.

Amikor a céljairól érdeklődtem, azt mondta: szeretne a fővárosban előadóművészi diplomát szerezni, és a jövőben szívesen tanítana is. Számára a 2014-es Virtuózokban bravúrozó Boros Mihály zongorista a példakép, és úgy gondolja, hogy a mostani szereplésével ő maga is lehet mások előtt példa. A példamutatás egyébként nem cél, mindössze pozitív hozadék, hiszen a zene az életet jelenti a 16 éves fiúnak. Ahogy ő fogalmazott: a dallamok mindig egy másik, örökké boldog univerzumba repítik el.

