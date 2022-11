Klasszikusokat és új alkotásokat egyaránt láthat a közönség a hamarosan induló egyetemi Filmklubban, amelyet közösen szervez a Debreceni Egyetem (DE) Bölcsészettudományi Kar (BTK) Művészeti Központja és a Nemzeti Filmintézet – számolt be a hirek.unideb.hu.

Elsőként a mindmáig hatalmas népszerűségnek örvendő, 1933-ban készült Hyppolit, a lakáj című alkotást mutatják be november 10-én, csütörtökön 18 órai kezdettel a DE Főépület X. termében, ahol a vetítést követően szakmai kerekasztal-beszélgetésen vitathatják meg a látottakat a résztvevők.

A DE BTK Művészeti Központja - a Csokonai Színház és a Modem után - októberben kötött együttműködési megállapodást a Nemzeti Filmintézettel (NFI), kifejezetten egy egyetemi filmklub indítására.

- Nyilván film és film között is óriási különbségek vannak, ezért a mostani vállalásunk kicsit talán komplexebbnek ígérkezik, hiszen specifikusan a magyar filmekre koncentrálunk, azon belül is egy adott, az NFI által kijelölt listából választva, valamint a közönség is célzottan csak az egyetemre koncentrálódik – mondta az egyetemi portálnak Lakó Zsigmond, a Művészeti Központ igazgatója.

- Ugyanakkor fontos cél számunkra, hogy megismertessük a fiatal generációval a (régi) magyar filmeket, amelyek fontos korrajzok is egyben. Művészetekkel foglalkozó intézményként pedig szinte kötelességünk ezeket a filmeket megőrizni a köztudatban – hangsúlyozta az igazgató.

A Filmklub szervezője, a szakmai beszélgetések vezetője Váró Kata Anna, a DE BTK Művészeti Központ munkatársa, aki számára ismert és közelálló a filmek világa.

- Fontos a klasszikusok megőrzése, hiszen örökségünk, kultúránk része, és remélem, hogy a Filmklub segít majd nem csupán a klasszikusok életben tartásában, hanem abban is, hogy felhívja a figyelmet néhány mostani alkotásra és alkotóra – emelte ki Váró Kata Anna.

- A Hyppolit, a lakáj - amellyel a Filmklub indul - azon kevés filmek közé tartozik, amelyen nem fogott az idő, fiatalok és idősek egyaránt szeretik, idézik. Emellett filmtörténeti szempontból is izgalmas időszakról van szó, tehát lesz miről beszélgetni a vetítés után, amely során az is kiderülhet, hogyan fogadják a nézők az alkotásokat, azok mit mondanak a különböző generációk számára – fogalmazott a program főszervezője.

A vetítést megelőzően rövid bevezető előadás segít elhelyezni a filmet az adott társadalmi, politikai és filmtörténeti kontextusban, egyben bemutatva az alkotókat, színészeket is.

A folytatásban - december 1-én - Sándor Pál: Régi idők focija (1973) című alkotását láthatja majd a közönség. A Filmklub rendezvényeire a belépés díjtalan.