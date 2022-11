Az idei adventre hangoló koncertekről csütörtökön, a Nagytemplom mögötti kávézóban tartott sajtótájékoztatón számoltak be a szervezők.

Forrás: Molnár Péter

Az eseményen Puskás István alpolgármester rámutatott: a debreceni adventet az teszi különlegessé más, hasonló rendelvényekhez képest, hogy a vásár mellett a debreceni hagyományok, a helyi identitás szerint az ünnepre készülődésnek a spirituális, lelki aspektusa is megjelenik. Mint mondta, a zene nagyszerű lehetőséget ad ahhoz, hogy az ember érzelmileg hangolódjon az ünnepekre.

A Nagytemplom kiváló színtere lehet a könnyűzenei produkcióknak, és erre a lehetőségre igény is mutatkozik – mondta el Oláh István lelkész. Kiemelte, fontos felismerni, hogy a Nagytemplom is akkor tölti be a küldetését, a feladatát, ha az emberek jól és otthon érzik magukat a falai között.

Híd hívők és világi emberek közt

Derencsényi István főgondnoki pozíciót töltött be a programsorozat elindulásának idején, így neki is nagy szerepe volt az első lépések megtételében. – A kívülről érkező megkeresés örömteli fogadtatásra került nálunk, annál is inkább, mivel advent történetéhez szervesen hozzátartoznak az énekek, a zene – emlékezett vissza a kezdetekre.

A rendezvény egykori célkitűzése, mely szerint hidat kell építeni a hívők és a világi emberek között, mára beteljesült – mutatott rá Szabó Béla, a Gag Management Produkció Iroda ügyvezetője. Elmondta, hogy számos olyan új hívőről számolnak be a templom lelkészei, akiket először egy-egy ilyen koncert hozott a templomba, illetve a hívek is sokkal nyitottabbak lettek a templomuk falai között felcsendülő világi muzsikára.

Ősbemutatóval startolhat

Az ügyvezető ismertette az idei programokat is. December 5-én először lép együtt színpadra Kökény Attila Rakonczai Viktor zeneszerzővel. A két művészen kívül mindössze egy szál zongora kap majd helyet a színpadon. Ezen a napon nem csak ezzel az egy koncerttel készülnek a szervezők: már délután a gyerekeknek zenés családi mikulásváróval kedveskednek, ahol Csepregi Éva működik majd közre. December 12-én a fővároson kívül csak Debrecenben mutatja be Dolhai Attila az adventi gálakoncertjét; december 19-én pedig Tóth Vera a Budapest Jazz Orchestra zenészei, valamint Miklósa Erika társaságában tölti meg dallammal az adventre hangolódó lelkeket.

A Nagytemplomi Adventi Koncertekhez két másik rendezvény is kapcsolódik. A Lovardában december 21-én Demjén Ferenc 76. születésnapi koncertje, december 26-án pedig a 100 tagú Cigányzenekar 35 éves jubileumi előadása várja az érdeklődőket.

BBI