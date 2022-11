A debreceni grafika ünnepét tartották szombat délután a Modemben. Szilágyi Imre grafikusművészt, illusztrátort köszöntötték 80. születésnapja alkalmából, emellett a „Párhuzamok találkozása” – válogatás a GADE Képzőművészeti Gyűjteményéből című katalógus bemutatása is az ünnepi délután részét képezte. Köszöntőjében Puskás István, a város kulturális területért felelős alpolgármestere kiemelte: Debrecenben nagyon fontos szerepe van a grafikának, és több évtizedes hagyományai vannak ennek műfajnak a képzőművészet életében. – Debreceni identitásuknak egy meghatározó eleméről van szó, ami nemcsak egy történelmi távlatot ad a kultúránknak, hanem élő jelene is van. Az ünneplésre több apropó is adódik; az első egy kerek születésnap. Szilágyi Imre az az ember, aki nemcsak alkotóként, hanem mesterként is segítette a grafika hagyományainak örökítését Debrecenben, és nagy szerepe van abban, hogy mind a mai napig élő műfaj a grafika, sőt bízunk abban, hogy hosszú időn keresztül még részese lesz a város életének ez a képzőművészeti ág – hangsúlyozta Puskás István, majd a köszöntés után átadta Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának fődíját, melyet Szilágyi Imre nyert el az idei tavaszi tárlaton, viszont akkor nem tudta átvenni.

A laudációk sorát Gáborjáni Szabó Botond művelődéstörténész folytatta, aki a tisztelők és barátok nevében megismerkedésükre emlékezett vissza Szilágyi Imrével, emellett arra biztatta, hogy remek munkáját folytassa még évtizedeken keresztül.

Matits Ferenc művészettörténész Budapestről érkezett, hogy köszöntse 80. születésnapján a grafikust. Elmondta: már 26 éve jó barátok, sőt számos publikációt írt a grafikusról. – Szilágyi Imre korunk reneszánsz polihisztora. Alkotásaira precíz, elegáns kivitel, szellemes megfogalmazás és motívumgazdaság jellemző. Fontos említeni, hogy Európa számos országában aratott sikert, többek között Japánban kétszer is – méltatta a művészt Matits Ferenc.

„Párhuzamok találkozása”

Tamus István grafikusművész Szilágyi Imrével közös élményeit idézte fel beszéde elején, majd életpályáját dicsérte. – Festőnek indult, de mindannyiunk örömére a grafikát választotta és műveli évtizedek óta magas fokon. Kivételes érzékenysége, technikai tudása számtalan mű létrehozására inspirálta őt. Bátran sorolhatjuk az európai grafikus nagymesterek családjába. Rengeteg díj, elismerés és kitüntetés fémjelzi munkásságának egyediségét, emellett mai napig Imre elmaradhatatlan résztvevője hazai és nemzetközi művésztelepeknek – fogalmazott a grafikusművész.

A születésnapi köszöntések után Szilágyi Imre lépett a mikrofon mögé, és hálálkodott ezért a csodás estéért. – Köszönettel tartozom ezért a napért a Teremtőnek és a részvevőknek, és hogy ideszülettem ebbe az öreg cívisvárosba. Gyermekkoromban mindig szívesen jártam rajzszakkörre, innen indult minden. A művészetemet sorozatokba álmodva komponáltam, s ebből egy részét közös kiválogatással Debrecen városának szeretném adományozni – hatódott meg Szilágyi Imre.

Tamus István a „Párhuzamok találkozása” bemutatásakor

Az est második része a „Párhuzamok találkozása” – válogatás a GADE Képzőművészeti Gyűjteményéből című katalógus bemutatásával folytatódott, mely Debrecen város Kölcsey-ösztöndíjának köszönhetően jött létre. A kötetről Áfra János költő, művészeti szakíró beszélgetett Tamus István grafikusművésszel, a GADE elnökével és Kónya Ábel képzőművésszel, a GADE alelnökével. A grafikai gyűjteményben idősíkok, életutak és grafikai teljesítmények jelennek meg, illetve a társalgás elején kifejtették: ez az album vaskosabb, mint az előző, bővültek a munkák, s ez erős visszacsatolás a jövőre nézve, valamint továbblépésre ad lehetőséget. ND