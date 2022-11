Koszorúzással emlékeztek Szabó Magdára halálának (2007. november 19.) 15. évfordulója alkalmából az írónő egykori iskolája, a Dóczy-gimnázium falán elhelyezett emléktáblánál pénteken.

– Tizenöt éve nincs velünk, nem gazdagítja a magyar nyelvet mondataival, az irodalmat gyönyörű történeteivel, a magyar kultúrát gondolataival. De mi, debreceniek kicsit szerencsésebbek vagyunk, mint egy átlag olvasó, hiszen tovább tudjuk élni nagyszerű történeteit, hiszen a városban számtalan ponton velünk van az emlékezete, sőt, az eleven jelenléte – mondta az ünnepségen Puskás István alpolgármester. Sorolta, mennyi hely van csak a gimnázium közelében, melyek az írónő és családja életéhez, vagy épp történeteihez köthetők.

– Érdemes saját magunkat is emlékeztetni arra, hogy Szabó Magda itt él Debrecenben mind a mai napig – hangsúlyozta. Ajánlotta regényeinek újraolvasását ebből a szempontból is, példaként említve az Abigélt, ahol a képzeletbeli városba érkezve a szerző gyakorlatilag a Látóképtől a Dóczy-gimnáziumig tartó utat írja le. – Vagyis nemcsak a valós visszaemlékezéseiben, hanem fikciós történeteiben is gyakran ott van a cívisváros, így a régi Debrecen is tovább tud élni, és saját gyökereinkre ismerhetünk – tette hozzá Puskás István.

Forrás: Molnár Péter

Perla Erzsébet tanár a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma, valamint a Szabó Magda és Szobotka Tibor Emlékéért Alapítvány nevében emlékezett. Beszélt többek közt az írónő macskákhoz fűződő viszonyáról és a könyveiben felbukkanó macskák szerepéről. Amivel írógépén írt, ugyanazzal a kézzel simogatta a macskáit – jegyezte meg.

Úgy fogalmazott, Szabó Magda alkotásaiban a lélektaniság összetett, időkezelése révén pedig korát megelőző, modern szerző lett. – A Szabó Magda jelenség nem utánozható. Műveinek ma is van közönsége Magyarországon és szerte a világon, ami bizonyítja, hogy a 21. században megszólít bennünket, sőt, időről időre újabb és újabb apró momentumokat ad az újraolvasásnál is. Akik szeretik pszichologizáló világát, megunhatatlannak tartják – mondta. SzT