Lyukkártya – ez az első nyom, amit a Déri Múzeum legújabb, időszaki múzeumpedagógiai tárlatának első látogatói kiszemezhettek a Petőfi Sándorról szóló szövegből. A felfedezés örömét a továbbkutakodás izgalmának szablyája vágta ketté, s már fordultak is a gimnazisták az emeleti kis tér másik berendezett sarkához, hogy az utazóláda, pokróc, festmény, 19. századi divatot bemutató ingek, kéziratmásolatok között megtaláljanak egy átlyuggatott, laminált A4-es lapot. A Színről színre Petőfi című kiállításért felelő Aranyi Fruzsina ekkor lép oda a diákcsapathoz és instruálja őket: simítsák ki az egyik földre dobott szöveget, illesszék rá a második megtalált nyomot, és a lyukakon kikandikáló betűket összeolvasva, tovább tudnak haladni a játékban. Ahogy a rejtvényben egyre feloldódó, együttműködő, papír fölé hajolókat figyeltem, úgy éreztem, sikerült elérni a szervezőknek az eredeti célokat.

Új módszertan: játék

A péntek délelőtti megnyitón dr. Lakner Lajos, a Déri Múzeum tudományos igazgatóhelyettese azt mondta, a feladatokkal szeretnék bevonni a látogatókat a kiállítás megtekintésébe úgy, hogy közben valamit csinálhassanak, tudjanak játszani, jól érezzék magukat és érdekes legyen számukra. – Bízunk benne, hogy ennek során az ismeretek is eltárolódnak – tette hozzá. Elhangzott, a Debrecen Irodalom Házában évek óta keresik annak útjait, hogyan lehet közelebb hozni az emberekhez az irodalmat. A játékosításként megfogalmazható módszertani újítást két új kolléganő, Aranyi Fruzsina és – a jelenleg szülési szabadságon lévő – Weisz Bettina munkája nyomán élvezhették az utóbbi években az érdeklődők. Felidézte, az első ilyen interaktív tárlatra, a Rejtő nyomábanra olyan emberek is bejöttek a múzeumba, akik korábban soha nem jártak ott és még éjfélkor is vígan játszottak. Zárásként a Déri Múzeumba invitált mindenkit, aki szeretne játszani, megismerni Petőfit és az ő életének kapcsolódási pontjait a várossal.

Három történetet mesél el ez a kiállítás: az egyik a vérzivataros időkbe vezet, a másik a gondolatok világába, a harmadik a katarzis felé. Szabadon eldönthető, hogy melyik úton indulunk

– fogalmazott Aranyi Fruzsina a felnőtteknek és diákoknak, egyéni látogatóknak és csoportoknak egyaránt ajánlott tárlatról.

Puskás István (balról) és Lakner Lajos a megnyitón

A Színről színre Petőfi című kiállítás aktualitását a költő születésének közelgő kétszázadik évfordulója adta. Puskás István kulturális alpolgármester a nyitányon arról szólt, hogy 2023. január elsején lesz két évszázada annak, hogy Petőfi Sándor meglátta a napvilágot, január 20-án pedig Madách Imre születésének kétszázadik évfordulóját ünnepelhetjük, január 22-én a Himnusz lesz ugyanennyi idős. Említést tett arról is, hogy Csokonai Vitéz Mihály világrajöttének 250. és Borbély Szilárdénak pedig a 60. évfordulója lesz jövőre.

Hangoztatta, ezek az alkalmak lehetőséget adnak arra, hogy tisztelegjünk a nagy alakok életműve előtt és a mindennapjaink részévé tegyük az értékeket, amiket képviseltek.

Az alpolgármester elmondta, Debrecen számos programmal készül e kulturális évfordulókban gazdag évre, melynek nem hivatalos megnyitójaként aposztrofálta a mostani, Petőfiről szóló múzeumpedagógiai tárlatot.

