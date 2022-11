A VRM Táncstúdió 17 éve működik Hajdúnánáson négy, Hajdúdorogon két, szeptember óta pedig Debrecenben is három csoporttal. Óvodáskortól egészen egyetemista korosztályig tanulnak táncolni a lányok.

A táncstúdió koreográfusa és művészeti vezetője Vig-Rozgonyi Melitta, két segédedzője pedig Puskás Flávia és Kéki Jázmin, akik kezei alatt a három településen mintegy 100 lány tanul modern-kortárstáncot és színpadi látványtáncot. A csoportok aktív résztvevői hazai és nemzetközi versenyeknek is.

Forrás: Vig-Rozgonyi Melitta-archív

– Idén júniusban Dabasra látogattunk a Unity for Passion Dance Fest versenyére, ahol profi szakmai zsűri előtt, kiváló tánciskolákkal és egyesületekkel mérhettük össze tudásunkat több kategóriában is. Hat dobogós helyezést is elértünk, így több koreográfiánk is kiérdemelte a részvételt az őszi, római világbajnokságra – mondta a Haon megkeresésére Vig-Rozgonyi Melitta. Három bronz-, két ezüst- és egy aranyérmet szereztek a táncoslányok a dabasi versenyen. Emellett a csapat junior formációja meghívást kapott a jövő tavaszi Transilvanian Dance Competition nemzetközi táncversenyre Marosvásárhelyre, valamint a tánciskola múlt hétvégi 29. Euro Show Dance Fest Nemzetközi moderntánc-versenyére, a szerbiai Zentára.

Szívvel-lélekkel taroltak a táncosok

– Hat nevezett koreográfiánkból négy aranyat, kettő pedig ezüstöt nyert. A 22 fős hajdúnánási junior és felnőtt korosztályú csapatunk szívét-lelkét beletéve táncolt és fantasztikusan szerepelt, ezzel is öregbítve a város hírnevét – osztotta meg az eredményeket a művészeti vezető. A lányok azonban nem dőlhetnek még hátra, ugyanis december 10-én az idei utolsó megmérettetés Újfehértón, az Abigél Országos Minősítő Táncfesztiválon.

BS