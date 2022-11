Úttörő és iránymutató lehetőségként van jelen a képzési palettán a Debreceni Egyetem Kortárs könnyűzene alapképzési szaka. A leendő hallgatók az itt töltött évek során nemzetközileg is elismert oktatók segítségével magas szintű, piacképes elméleti és gyakorlati tudást szerezhetnek a könnyűzeneipar különböző területein. Részt vehetnek a Debreceni Egyetem és a Könnyűzenei Intézet által szervezett koncerteken és egyéb projekteken, stúdiófelvételeken és azok utómunkálataiban, zenekari gyakorlatot teljesíthetnek emelt óraszámban, emellett hallgatótársaikkal közös formációkat is létrehozhatnak, továbbá az Erasmus-program keretében nemzetközi részképzésben is tapasztalatokat szerezhetnek az egyetem partnerintézményeiben.

Az ünnepi gálakoncerten részt vett György László, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkára, aki emlékeztetett: a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság első körben nem engedélyezte a képzés elindítását, a minisztérium viszont úgy döntött, hogy ez a képzés fontos. – Ahogy a tétlenségnek, úgy a tehetségnek is van tehetetlenségi ereje. Mi Magyarországon arra törekszünk, erről szól az egyetemi és az innovációs ökoszisztéma-fejlesztésünk, hogy magyar felfedezők kutatásai alapján magyar vállalkozások, magyar munkások állítsanak össze hozzáadott értéket azért, hogy mi egyre jobban élhessünk.

A zeneszerzés, a dalszövegírás ugyanúgy felfedező munka, inspirációt igényel, hozzáad az életünkhöz, és szeretnénk, hogy magyar zeneszerzők, dalszövegírók produkciós irodákon keresztül magyar zenészeket segítsenek abban, hogy a tehetségük kibontakozhasson

– mondta.

Hiánypótló szak indulhat el

Szilvássy Zoltán, az egyetem rektora felidézte a Könnyűzenei Intézet ötletének születését. Elmondta, hogy a kezdeményezés önmagát erősítő folyamatként elnyerte a Zeneművészeti Kar támogatását Duffek Mihály dékán személyében, s később Lakatos Péter dékán is tovább erősítette ezt a hagyományt.

A közösségi lét jelentőségét emelte ki köszöntőjében Bács Zoltán kancellár. – Úgy láttuk, hogy a közösségi léthez nagyon fontos a sport, ezt már 15 éve fejlesztjük, és egészen komoly eredményeket értünk el, illetve nagyon fontos a kultúra, azon belül a zene, és a zenének az az ága is, amelyet az emberek a mai világban szeretnek – fogalmazott a kancellár. Hozzátette, úgy vélik, hogy az új szak közelebb hozhatja a társadalmat a Debreceni Egyetemhez. Bács Zoltán rámutatott arra, hogy a cívisvárosi felsőoktatási intézményének vezetése mindig komplexen gondolkodik. Mivel a zeneiparban komoly hiány van a háttérszakemberekben is, ezért a Műszaki Karon elindult az audiovizuális mérnök képzés, emellett a Gazdaságtudományi Karon zenei menedzser képzés indulhat a jövőben.

A Könnyűzenei Intézethez kialakították az infrastruktúrát, a Füredi úton korszerű, felújított intézmény várja a jövőbeli hallgatókat.Az érdeklődés már az elmúlt időszakban megmutatkozhatott, hiszen a Zeneművészeti Karon belül évekkel ezelőtt elindították a Könnyűzenei Intézetet, melynek kurzusára több száz hallgató jelentkezett.

Lakatos Péter, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának dékánja, aki komolyzenészként sok éve részt vesz és oktat keresztény könnyűzenei táborban, több személyes gondolat után rámutatott:

a könnyűzenei képzés Magyarországon hiány volt, így most egy álom valósult meg.

– Jó és rossz zene van, és a célunk, hogy valami nagyon jót csináljunk. Legyen itt magas színvonalú képzés, és ezt valósítsuk meg együtt – mondta.

Érettségi után jelentkezhetnek

Kapusi Kálmán, a Debreceni Egyetem Könnyűzenei Intézet igazgatója úgy fogalmazott: történelmet írtak, hiszen szavai szerint néhány éve még elképzelhetetlen volt, hogy a kortárs könnyűzene, a popzene iránt érdeklődő, zenei tapasztalattal már rendelkező fiatalokat felsőoktatási intézményben és képzésben oktassák a műfajban leggyakrabban használt hangszereken való játékra és éneklésre. Az igazgató kifejtette, hogy

a Kortárs könnyűzene alapképzési szak nyolc szakirányát (könnyűzenei gitár, basszusgitár, billentyűs hangszerek, szaxofon, harsona, trombita, ütőhangszerek és könnyűzenei ének) elsősorban azoknak ajánlják, akik stabil zenei tudással rendelkeznek, elhivatottak, és professzionálisan szeretnének foglalkozni ezzel a zenei irányzattal.

– A képzés érettségire épül, szakirányú képzettség nélkül is lehetőség van a felvételre, de nagyszerű lehetőség azoknak az aktív könnyűzenészeknek is, akik már rendelkeznek középfokú klasszikus, vagy szórakoztatói zenész végzettséggel, esetleg klasszikus területen zenei diplomával, viszont tudásukat szeretnék Magyarország egyetlen felsőoktatási szintű könnyűzenei műhelyében gyarapítani, és szeretnének az ország első diplomás könnyűzenészeivé válni – hangsúlyozta.

Wolf Kati énekesnő is oktatója lesz a Debreceni Egyetem Könnyűzenei Intézetének, maga is részt vett az ünnepi gálán. Köszöntőjében azt hangsúlyozta:

a könnyűzene is egy szakma, és az Intézet oktatóinak feladata lesz, hogy minden fiatalban megtalálják a tehetséget.

A Közép-Kelet-Európában egyedülálló kortárs könnyűzenei alapképzés a hallgatókat 2023 szeptemberétől várja, az új alapképzés már a decemberben kezdődő felvételi eljárásban elérhető.

