Szombaton rendezték meg Budapesten az Örökség Egyesület 30 éves jubileumi gálaestjét az Erkel Színházban. A műsoron minden régió, így az Észak-Alföld táncos tehetségei is bemutatkoztak egy közös összeállításban. Hajdú-Bihar megye „kis csapata” is büszkén vett részt a munkában, a műhelyek közös hajdúsági táncot mutattak be – tette közé a hírt a Facebook-oldalán a Debreceni Hajdú Táncegyüttes.