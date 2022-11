Mesés maszatolóra hív kicsiket és nagyokat a debreceni Kismaszat Élményműhely a Sziget-kékben, pénteken 10 órától. A Valentin teremben mesében nem lesz hiány, sőt, központban kerülnek az erdei állatok, melyekről kiderül az is, hogy mit is csinálnak az őszi és szomorkás időben. Mindezen túl saját kezűleg még vetítőt is készíthetnek a kicsik. Az egyórás maszatolás díjköteles.

