Ha a hajdúnánási kézművesség legismertebb tevékenysége megkapná a legmagasabb szintű elismerést, az egy szép ívet mutatna arról, hogy évszázadokat felölelve miként született meg, élte

virágkorát, süllyedt el és emelkedett fel ismét a hajdúnánási szalmafonás. Minderről Szólláth Tibor, Hajdúnánás polgármestere beszél, akinek igen jelentős szerepe van abban, hogy ma ismét országosan ismert a nánási szalmafonás. Ennek a tevékenységnek pedig látványos elismerése az, hogy immár három éve nánási búzakoszorúval ékesítik az új kenyeret a Szent István Bazilikában az augusztus 20-án megtartott ünnepségen.

– A szalmafonás nagyon régóta védjegye Hajdúnánásnak – kezdi a szalmafonó hagyományok felidézését Szólláth Tibor. – Amikor Széchenyi István a folyószabályozás miatt itt járt, a naplójába azt írta, hogy furcsák ezek a nánási asszonyok, a piacra menvén a hónuk alatt fonják a szalmát. Ha meg akarnak bennünket pejoratívan szólítani, akkor a szalmás Nánás névvel illetnek minket.

A régmúltban igen jelentős háziipari tevékenység volt a szalmafonás. Az asszonyok a szalmából fonták a szalagokat, azokat el lehetett adni a gyárakba, ahol kész termékeket készítettek belőlük. Szalmakalaptól kezdve papucsot, falvédőt, táskát, tehát sokféle felhasználása volt a szalmának. Kis túlzással mondtuk is, hogy mi, innen Nánásról diktáltuk a párizsi szalmakalap-divatot.

A múzeumi katalógusokban látni, innen tényleg vagonszámra vitték a temékeket. Aztán jött az első világháború, amiben szétszakadt a korábbi világ, és a nánási szalmafonásból készült termékek piaca is szétesett. A második világháború után új búzafajtákat kezdtek termeszteni, amelyek szára már nem volt alkalmas a fonásra; megérkezett a műanyag, és gyakorlatilag a 70-es évekre elveszítették jelentőségüket a szalmatermékek, múzeumi tárgyakká váltak. Reszeginé Marika néni utolsóként művelte még a szalmafonást – tudatta.

Amikor 2010-ben polgármester lettem, 13 százalékos munkanélküliség volt, és egy újszerű megközelítésben, a közfoglalkoztatásban kezdtünk foglalkozni a szalmafonással. A programlehetőségek között volt egy olyan fejezet, ami a hagyományról és az innovációról szólt. Ilyennek gondoltam a szalmafonást.

– elevenítette fel a polgármester. – Hogyan lehet a gyökereinkből táplálkozó értékeket úgy újjáéleszteni, működtetni, hogy azok képesek legyenek megállni a helyüket a XXI. században? Ez nagy kihívás volt. És amikor elkezdtünk ezzel foglalkozni, nagyon mélyre kellett ásni, az alapoktól kezdeni. Ebben kiváló partnerünk volt a kőrispataki szalmakalap múzeum vezetője, családja, és Kőrispatak közössége. A Hargita megyei településen élőktől kaptuk az első búzavetőmagot, tőlük tanultuk vissza, hogyan kell a szalmafonásnak megfelelő alapanyagot adó búzafajtát termeszteni, betakarítani, feldolgozni. Többször jártak nálunk, több eszközt tőlük vásároltunk. Amikor a hetvenes években elkezdtünk egy kicsit jobban megismerkedni Kőrispatakkal, kiderült, a múzeum vezetője volt az a fiatalember, aki korábban végig túrta a nánási padlásokat, és vitte el a varróeszközöket, gépeket, berendezéseket Kőrispatakra és környékére, mivel azokra itt már nem volt szükség, mert abbahagyták a szalmafonást. Onnan jöttek vissza az eszközök és a szalmafonás tudománya. A Kőrispatak történetét bemutató kis könyvben van egy mondat, ami úgy szól, hogy a XIX. század közepén egy nánási asszony tanította meg a kőrispatakiakat a szalmafonás mesterségére. Hálás vagyok a kőrispatakiaknak, mert most ott tartunk, hogy három nánási asszony, Bata Sándorné, Nagy Sándorné és Fejesné Szebenyi Éva is népi iparművész. Végig törekedtünk arra, hogy ne csak valamit csináljunk, hanem azt úgy csináljuk, hogy megfeleljen a szalmafonás szabályainak. Most már többen fonják a szalmát, és évről évre egyre szebb alkotásokat készítenek – tudatta a városvezető.

Az internet itt is segít

– A szüleim, nagyszüleim foglalkoztak a szalmafonással, de csak alapszinten. Hetesfonással készítettek szalagot, amit aztán a kalapokhoz, dobozokhoz használtak fel. A hetesfonás azt jelenti, hogy hét búzaszálból hajtogatjuk, és az így elkészült szalagot hasznosítjuk tovább a tárgyak előállításához – ezt már Bata Sándorné mondta, akivel az önkormányzat szalmafonó műhelyében találkoztunk. Batáné az egyike a három népi iparművésznek, aki rögtön a beszélgetésünk elején pontosítja is az elismerését: ő tárgyalkotó népi iparművész. Nyolc évvel ezelőtt kezdte el a szalmafonást, onnan fejlesztette fel tudását a magas elismerésig.

Háromszor is járt Kőrispatakon, ahol már nem csak az alapokat tanulta meg. Ám a válaszán, hogy ahhoz a sok csodához, ami kikerül a keze közül, honnan veszi az ihletet, az ötletet, nagyon meglepődtünk. – Az internetről leginkább! Amit ott látunk, és a hagyományainkba belefér, azokat készítjük el. Hogy hiteles forrás-e az internet? Csak az, hiszen hárman vagyunk népi iparművészek, és a Szent István Bazilikában is tőlünk kérnek aratókoszorút az augusztus 20-ai búzaszentelésre. Nem tudnék olyat mutatni, amit ne a netről tanultunk volna. Ma már ott tartunk, hogy lényegében bármit el tudunk készíteni szalmából. Nekem néha a férjem segít, hogy jobban átlássam annak a bizonyos tárgynak a szerkezetét. Nem tudtam rájönni, milyen elemekből és hogyan készíthető el. A férjem aztán papírból lemodellezte nekem. Valamikor kézzel is varrtak, ma már csak géppel varrjuk össze a szalma tárgyakat. Kellett egy hónap ahhoz, hogy megtanuljuk a varrást; aztán

ahogy telt az idő, mindig szebbet és jobbat tudtunk készíteni – fogalmazott.

Batáné részletezi, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy milyen alapanyagból végzik a szalmafonást, hiszen ehhez csak egy bizonyos fajta búza szalmája megfelelő. Ők ezt ősbúzának nevezik, mert a régmúltban csak ezt termesztették. Jellemzője a vastag szár; ebből lehet gyönyörű dísztárgyakat készíteni. A búzát Kőrispatakról kapták nyolc évvel ezelőtt, a magot minden évben visszavetik, a szárát felhasználják. Ők aratják a búzát, ők pucolják meg a szárat, válogatják külön a vastagabbakat és a vékonyabbakat, majd készítik elő azokat a fonásra. A búzaszemeket összegyűjtik, majd odaadják azoknak, akik elvetik.

– Mi a titka a fonásnak? Akarni és szeretni kell ezt csinálni! Én ezt nagyon szeretem, mondhatni, imádom a szalmafonást. Érdekes, soha nem szerettem se kötni, se hímezni, se horgolni, se varrni, de ez valahogy nagyon megfogott. Ami pedig kikerül a kezünkből, az egyszerűen gyönyörű. A termékeinket látva nagyon sokan megdicsérnek, úton-útfélen megállítanak, gratulálnak. Mert szoktunk a tévében szerepelni, újságcikkek készülnek rólunk, és sokan látják, hogy mivel foglalkozunk. Szalmából nagyon sok mindent lehet készíteni. A minősítésünkhöz több mint száz különböző tárgyat kellett adni, és mindnek másnak kellett lennie. A kanáltartótól a lábtörlőig, a falvédőig, a kalapig, a táskáig. Nagyon sok mindent lehet szalmából csinálni. A virág nem tartozik zsűrizett tárgyak közé, mert nem használati tárgy, nem népi, de tudunk virágot is készíteni. Ettől függetlenül imádom a virágokat fonni. Ez tűnhet a legnehezebbnek is, de nekem már egyik tárgy sem nehéz. Nagyon sokat kell csinálni, és az ember megtanulja mindegyiket. A családomnak is tetszik, hogy ezzel foglalatoskodom, engem pedig megnyugtat, ha szalmát fonhatok, abból különböző tárgyakat készíthetek. Szeretni kell, meg próbálni mindig újítani. Egyszerű, mert felmegyünk a netre, és onnan elég sok mindent tudunk már – zárta szavait.

