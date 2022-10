A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Régészettudományi Intézete aktívan kutatja a kora keresztény korszakot, a sztyeppei népek világát, így a Kijevi Ruszt alapító vikingek élete is feltárul a kutatók szeme előtt és keze alatt. A most a Déri Múzeumban kiállítandó leletek jelentős része fegyver és harci eszköz. Azonban talán nem ez a legfontosabb, még akkor sem, ha a mai kortársak szemében ez tűnik a legjellemzőbbnek, amit az egykori – híres és hírhedt harcosokból álló – vikingekről közismert. Érdekes és fontos párhuzamot jelent a kereszténység felvételének vizsgálata, amely a magyaroknál és a skandináv népeknél közel egy időben ment végbe. Az egykori régiségek itt is és ott is hasonlóak, és a magyarok kereszténnyé válásának folyamata még jobban megérthető és megismerhető, ha az északi példákat tanulmányozzuk – olvasható az egyetem sajtóközleményében.

A vikingek történetének elmesélése világszerte reneszánszukat élik (amit jól bizonyítanak róluk szóló filmek, könyvek és ismeretanyagok népszerűsége). Ezen felül azonban nem felejthető el az sem, hogy ezeknek a skandináv népeknek számos vonatkozásban közük volt a középkori Közép-Európához, így a magyarokhoz is.

A Szent István uralkodásával kereszténnyé váló Magyar Királyságban viking testőrök védték a királyt, és vezetőjük pedig egy másik magyar szent, első uralkodónk fia, Imre herceg lehetett.

A vikingek tehát itt éltek a Kárpát-medencében. Kutatásuk pedig nemcsak azért érdekes, mert arra nyújt bizonyítékot, hogy milyen gyorsan tudtak integrálódni a magyarok a középkori Európában (hiszen 100 évvel a beköltözésük után már keresztény államot alakítottak ki), hanem azért is, hogy széles és átfogó kapcsolatrendszerrel rendelkeztek.

A kiállítás megnyitóját október 28-án, pénteken 15 órától tartják. A tárlatot egészen május 7-ig meg lehet majd nézni.