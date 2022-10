Otthonosan mozog Cannes-ban, Velencében és a Sundance-en, rutinosan interjúzik világsztárokkal Váró Kata Anna. A Filmtett Egyesület 2019-ben alapított filmkritikusi nívódíjat (tavaly óta Fám Erika-díjat) idén a debreceni filmesztéta, film- és színházkritikus, egyetemi tanár Váró Kata Anna kapja.

– Fontos visszajelzés ez arról, hogy jó és értékes, amit csinálok – összegzett szerdán a Haon megkeresésére. Ez már a második szakmai nívódíj, amit átvehet: 2014-ben – az első nagy mérföldkőként – művészeti írásaiért kapott hasonló kitüntetést. – Ez alkalommal is meglepett, hogy én kapom meg a díjat, mivel a saját szövegeimmel soha nem vagyok elégedett. Mindig úgy érzem, hogy tudnék csiszolni rajtuk – fejtette ki. Elmondta azt is, hogy laudációjában a filmes fesztiválokról szóló tudósításait emelték ki, valamint azt, hogy a fővároson kívül nagyon ritka, hogy valaki ilyen szakmai tudással a legnevesebb nemzetközi seregszemlékre eljusson. A díjazott hozzáfűzte, hogy örök verseny van az akkreditációkért, ezért csak bizakodni tud benne, hogy a jövőben is beszámolhat – többek között portálunknak is – a filmvilág legfontosabb híreiről.

Kecskeméten született, tanulmányait a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán végezte. Az Angol-Amerikai Intézetben angol nyelv- és irodalomszakos tanári diplomát szerzett, majd az ELTE Mozgóképkultúra és Médiaismeret szakán szerzett szakirányú diplomát. Doktori címét a Színház- és Filmművészeti Egyetemen szerezte meg.

Forrás: Napló-archív

Jelenleg a Károli Gáspár Református Egyetem oktatója, mellette a Debreceni Egyetemen tart filmes és kommunkációs órákat, valamint az egyetem újonnan alakult Művészeti Központjában a Művészeti Tanács, valamint a Csokonai Színház Nívódíj-bizottságának tagja.

Írásai többek közt a Hajdú Online-on és a Hajdú-bihari Naplóban, Nagyvilágban, a Kritikában, a Filmkultúrában és a Műútban jelentek meg.

SZD