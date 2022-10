Dobos Zita felvetésére, miszerint miért olyan fontos az önismeret, a szerző elmondta, azért, mert egész egyszerűen így tud hiteles maradni. Fontos, hogy lássák, mennyit dolgozik magán, hiszen neki is meg kell küzdenie a démonjaival, mint bárki másnak. Amikor megszületik egy regény, mindig megmutat magából is egy-egy szeletet.

– Fontos a mostani socialmedia- és celebvilágban, amikor mindenki a legszebb arcát, legjobb profilját és alakját mutatja, hogy őszinték legyünk egymással. Ez hiányzik szerintem a világból. Én felvállalom, hogy vannak nehézségeim, amiket ki is írok, haladok egy úton. Örülök, hogy ti jöttök velem. Nem vagyok tökéletes, hozok rossz döntéseket, van, hogy helytelenül viselkedek, ez is én vagyok.

Sokan a tökéletes boldogságot kergetik, és előretekintenek, ahelyett, hogy az itt és mostban éljenek. Ezt felejtik el sokan

– fogalmazott.

A könyvbemutatón Szirota Jennifer is fellépett

Forrás: Kiss Annamarie

És hogy az olvasók erre mennyire tudnak rezonálni, mi sem bizonyítja jobban, hogy Csilla számos olyan üzenetet kap, hogy az írásai „megtalálják” az embereket, és akár kapaszkodót is nyújtanak egy-egy nehéz élethelyzetben. Mindemellett a szerző arról is szót ejtett, megfelelési kényszer nélkül, elsősorban önmagának ír, annak pedig csak örülni tud, ha mindez kedvező fogadtatásra talál. Csilla pedig ír, mert bőven vannak még történetek a fejében, és ha kérdeznék, igen, folytatása is lesz a most megjelent regénynek.

VK