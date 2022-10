Hogy semmi ne zavarja meg az alkotási folyamatot – vagy ahogy ők nevezik: munkát – bejutni sem tudunk egyszerű csengetéssel. Szabó Károly festőművész, tanár kísér be bennünket a félhomályos Kishegyesi úti helyiségbe. Ő is ebben az iskolában végzett több mint két évtizede, a képzőművészeti egyetem festő szakán szerzett diplomát, majd 2007-ben visszatért a Megyóba. A doktori képzés mellett egyetemen is tanít, és igyekszik aktív képzőművészként is jelen lenni. Az ifjú, láthatóan elmélyült képzőművész-növendékek nemigen voltak nyitottak a faggatózásunkra, azt viszont megtudtuk, hogy

a túlmisztifikált ihletettség bevárása helyett nagyon is komoly szakmai munka, tanulás, tanítás és fejlődés folyik a műhely falai között.

Szabó Károly hangsúlyozta, ennek a pályának a töretlen népszerűsége – ahogy eddig, továbbra sem abban rejlik, hogy festőművészeket neveljenek ki. Ennél sokkal többről van szó: önkifejezést és önismeretet sajátítanak el a fiatalok, a pedagógus célja pedig olyan szemléletmódot adni át nekik, mellyel aztán nemcsak a képzőművészetben, hanem mindenhol gyarapodnak.

Forrás: Czinege Melinda

A kortárs csak a második

– A jelenkor digitalizációs időszakában, amikor milliónyi kép és szöveg képződik, sőt, már otthon is kinyomtathatjuk bármelyik képet, akár háttérbe szorulhatna a más ember által létrehozott, kétdimenziós sík kép, ahogy a fotózás megjelenésekor is sokan azt mondták, hogy itt van a festészet vége – ecsetelte a művészpedagógus. Szerinte az, hogy meglegyen valakinek az igénye arra, hogy egy eredeti, autentikus és nem megismételt, valaki által létrehozott festmény lógjon a falán, nem feltétlenül pénzügyi kérdés.

Soha nem volt olyan időszak, és nem is lesz, hogy aki csak teheti, festményt vesz

– hangsúlyozta. Úgy véli, a kortárssal szemben ma Magyarországon könnyebben veszik a korábbi időszak alkotásait, melyek „kiállták” az idő próbáját, így egy aukciósházban könnyen be is kerül a pénzügyi véráramba. – A kortárs aukciókkal, ahogy a kortárs alkotókkal is nagyon csínján bánnak – jegyezte meg.

Mojzes Sándor az érettségi utáni szakmai évét tölti az intézményben, ottjártunkkor káprázatos képsorozatának egyik darabján dolgozott: a kismamák körében egyre népszerűbb háromdimenziós magzatfotók másolatai kerülnek vászonra.

Hogy merre tovább a bizonyítvány átvétele után, a fiatal tehetség számára még nyitott kérdés, de ami biztos: az ecset marad a kezében.

SZD