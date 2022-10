Szakmailag idén is kiemelkedően sikerült a Malter Filmfesztivál, a házigazda Apolló mozi vezetője, Fejér Tamás szerint azonban a nagy létszámú közönséget még nem tudták becsalogatni.

A szakembert arra kértük, leltárazza a magyar és hazai, profi és amatőr rövidfilmek seregszemléjét.

Elmondta, hogy a filmes szakma ezúttal is nagy figyelemmel képviseltette magát a fesztivál három napján, a szervezők viszont azt tapasztalták, hogy a közönség még nem érzi kellően magáénak a műfajt, így a találkozót sem. – Moziélményben más, amit a rövidfilm adhat, és a néző szempontjából érthető is, mivel egy koncerten is szívesebben vesz részt, ha az nem fél, hanem két óráig tart – jegyezte meg.

Hozzáfűzte, hogy a nézők számára azért is jelenthet több élményt a blokkokba rendezett vetítéssorozat, mert egymás után több produkcióval több élményt is szerezhetnek. Az Apolló mozi vezetője teljes egyetértésben hozta meg a döntését a három fődíjas alkotással kapcsolatban, mellyel a Schwechtje Mihály rendezte Ballagási cipő, Karácsony Péter Lesen című alkotása, valamint Konkol Máté Budapest, zárt város című rövidfilmje kapott elismerést. A helyezések mellett több támogató különdíját is kiosztották, a Hajdú-bihari Napló plakettjét Vass Kata főszerkesztőtől Gál András rendező vehette át szombaton az Elmegyek című filmért.