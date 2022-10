Ha a tájszó egy-egy kifejezésnek a sajátos alakját jelenti a köznyelvben vagy egy bizonyos területen, ekképpen a magyar nyelvre is jellemző a területenkénti változatosság. Ennek köszönhető, hogy bár az egységes Kárpát-medencei magyar nyelvterületen élők az ország egész területén megértik egymást, mégis előfordulhat, hogy az egyes tájakon használatos szavak bizony fejtörést okozhatnak. A hangi különbségek éppúgy előfordulnak tájegységenként, mint a szókészletbeli eltérések. Előbbivel még csak-csak megbirkózunk, mert amit az ország északkeleti részében á-val, azt másutt í-vel mondják; és van, ahol az ó inkább oú. Nemigen szaladnak fel a szemöldökök attól, hogy „loúvas szekír zötyög az kövesen”, és az útirányt is egyhamar megfejthetjük, ha abban egyezünk meg, hogy a „bót előtt tanálkozunk”. Végtére is egy nyelvet beszélünk. Vagy mégsem? A szókészletbeli különbségek már nehezebb feladat elé állítják az egy országban élőket is, mert ami az egyik háznál makuka, az a másiknál szotyi. Nálunk például uszu. Valaki kámzsát, míg más kapucnit, mi meg süsüt húzunk a fejünkre, ha hideg szél fúj. Egyértelmű-e, hogy aki nyíg, az éles hangon sivalkodik; hogy ha murok kerül a levesbe, akkor sárgarépát fogunk enni; a vánkosra a fejünket hajtjuk esténként; a vedérbe a vizet merjük; a verőcét, vagyis a rácsos kiskaput reteszeljük, vagyis fém tolószerkezettel zárjuk be. Ha a szleng azt mondja góré, mi, hajdú-bihariak tudhatjuk, hogy a főnökről lesz szó, de azt is, hogy mifelénk az így elnevezett épületben tárolják és szárítják a csöves kukoricát. Bizonyára akkor sem kell szótárt a kézbe venni, ha valakitől azt halljuk, „ennek van vér a pucájában”.

Ezerféleképpen mondhatjuk, mégis ugyanazt értjük alatta. A nagyszülőktől még eltanulhatjuk a valódi tájszavainkat, amit érdemes is, hiszen ahogy a Debreceni Grammatika is fogalmaz, „a köznépnél vagyon a tiszta magyarság”.

Elméletben megvan, és gyakorlatban is használják

Természetesen az utca emberét is megkérdeztük a témában. Debrecen központjában gyors tudástesztre állítottunk meg járókelőket, akik válaszaikkal a remény sugarait villantották meg. Váratlan felmérőnkre ugyanis sokan szinte hibátlanul feleltek, aki pedig elakadt egy-egy kifejezésnél, legalább sejtette, mit rejthet a régmúltban felejtett szó. Meggyőződhettünk arról, nincsen minden veszve: ma is sok olyan tájszó lapul a megyeiek zsebében, mellyel az ország más táján nehezen értetnék meg magukat. Huszonöt kifejezésből álló tesztünk végére érve rögvest ki is egészítették a lehetőségek tárházát. Többen azonnal kérdőre vonták, miért hiányzik a listából a sezlon, a stelázsi vagy éppen az öhön, ugyanis ők pontosan tudják, hogy ezek sorban a kanapét, a polcot és a krumplis tésztát jelentik. Az általunk megkérdezettek mindannyian büszkén vállalták tudásukat, sőt, megnyugtattak, nemcsak elméleti, gyakorlati szinten is magukénak tudhatják őket. Szerintük azonban sajnos a fiatalok már kevésbé ismernek régi kifejezéseket.

Azért akadt olyan kifejezés a listánkon, amit a váratlanul számonkért helyiek sem tudtak azonnal, esetleg találgattak a jelentésüket illetően. Úgy tűnik, a felmenőktől kevésbé sikerült elsajátítani a rokonságra vonatkozó elnevezéseket. Debreceni kérdezősködésünk alanyai sejtették azt, hogy az ángyi valamiféle rokon lehet, azt viszont, hogy egy nőrokon bújt meg a kifejezés mögött, már kevesen tudták. Nagy meglepetésünkre a kotli jelentését szinte teljes homály fedte, csaknem mindenki a baromfiakhoz társította; és a rocska is az elfeledett kifejezések táborát erősítette.

Az utca embere mellett magunkat sem kíméltük, kíváncsiak voltunk arra, nekünk, szerkesztőségi tagoknak mondanak-e még valamit a régen hétköznapi szinten használt kifejezések. Néhány ponton nekünk is nagy fejtörést okozott a rögtönzött teszt, de átlagosan 50 százalékosra vizsgázott a társaság. Többek közt a pöszméte, a lóca, a kucu, a güzül nekünk is ismerősen csengtek, de voltak olyan kifejezések, amit meg sem próbáltunk megfejteni. Tíz, számunkra nehézséget okozó tájszót csokorba szedtünk, hogy tesztelhesd magad!