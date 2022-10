A város kulturális életének meghatározó társulatává vált az elmúlt másfél évtized alatt a Téglási Teátristák. Tavasszal a Mamma Mia! című musicallel ünnepelték e jubileumot, amelyet négyszer is telt ház előtt mutattak be. Idén ősszel pedig - újabb kettő telt házas előadás után - Polgármesteri Díszoklevelet kapott a csoport. A teátristák történetéről, a társulat működéséről, tervekről és célokról Sáreczki Gyula és Sáreczki Judit vezetőket kérdeztük.

– A társulat még 2006-ban alakult a helyi könyvtár kezdeményezésére. A foglalkozások Horváth Judit drámapedagógus vezetésével, 7-8 fővel indultak el, és olyan jól haladtak, hogy az év végére már a Játék a kastélyban című darabot be is mutatták, ami hatalmas sikert aratott - idézte fel Gyula. – Mi 2010-ben csatlakoztunk a csoporthoz, akkor kerültem tanítóként a téglási II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskolához. Az egyik darabban szükség volt egy beugróemberre, és az akkori vezető felkért erre, mivel hallotta, hogy van már színpadi tapasztalatom – tette hozzá Judit, aki korábban egy évig a Kabai Nyári Színházban is játszott.

A társulat vezetését 2013-ban vették át, az első saját rendezésű darabjuk a Tanulmány a nőkről című vígjáték volt. – Ekkorra már volt mögöttünk több bemutató is Kabán, amelyekben főszerepeket játszottunk, és olyan művészekkel dolgozhattunk együtt, mint Laczó Zsuzsa koreográfus vagy Porcsin László színész-rendező. Sokat tanultunk tőlük - húzta alá Gyula.

Tégláson akár színi karrier is elindulhat

– Az elmúlt évek alatt, lévén, hogy diákok, fiatal felnőttek is bekapcsolódtak a munkába, folyamatosan cserélődött a csapat, de mindig volt utánpótlás. Vannak most is egyetemisták, középiskolások, illetve táncos szerepre hatodikosok is besegítettek legutóbb, de alapvetően ez egy felnőtt társulat. Az alapítótagokból már csak egy főnk van, aki induláskor még általános iskolásként lépett be a csoportba – osztotta meg kérdésünkre Judit.

Tapasztalataik szerint legtöbbször a bemutatók után ugrik meg az érdeklődés, de előfordult már, hogy egy-egy fontosabb szerepre kellett beugrókat toborozniuk: volt, hogy a helyi Pedagógus Énekkar karnagyát szervezték be egy szerepre.

Amellett pedig, hogy egy régóta működő, jó közösség, ugródeszka is lehet a téglási társulat egy-egy színészpalánta számára. Két tagjuk a Csokonai Színház Pál utcai fiúk darabjában szerepel, egyikük pedig idén kezdte meg tanulmányait a Pesti Magyar Színház színiakadémiáján. – Jelenleg 12 állandó, döntően középiskolás tagunk van. Ha egy új jelentkező érkezik, akkor nem a mély vízbe dobjuk először, hanem fokozatosan osztjuk be komolyabb szerepekre, koreográfiákba - tette hozzá Gyula. Bár a közös munka nem folyamatos egész évben, a tagok tartják egymással a kapcsolatot, és a próbákon kívül is szerveznek közös programokat, kirándulásokat. – A bemutatók után mindig van egy kis buli, de a próbákon kívül, év közben kisebb-nagyobb klikkekben is szoktunk találkozni. Október végén például a Madách Színházban nézzük meg a Mamma Mia!-t – osztotta meg Judit. Mindezek mellett pedig tervben van a szakmai oldal erősítése is hivatásos társulatokkal való kapcsolatok kialakításával, workshopok látogatásával.

Nyitottak a városon kívüli bemutatókra is

A társulat bemutatói éveken keresztül évente egyszer, karácsony környékén voltak, egyfajta ajándékként a város színházkedvelő lakosai számára. Azonban a könyvtár új vezetése ehhez már nem feltétlenül ragaszkodik, így sokkal nagyobb mozgástere lett az alkotópárosnak a pandémiát követően.

Egy olyan darabot, amiben táncos és zenés rész is van, nem lehet 3-4 hónap alatt összerakni. A téli bemutatókhoz már nyáron el kellett kezdeni legalább az olvasópróbákat, ami a szabadságok, nyaralások miatt nem mindig volt gördülékenyebb. Ráadásul a december az iskolai és egyéb karácsonyi rendezvények miatt amúgy is zsúfolt, ezért is került át idén tavaszra, a színház világnapjához közeli időpontra a Mamma Mia! bemutatója

- mutatott rá Gyula.

Az utóbbi években, főleg a pandémia miatt, leginkább helyben lépett fel a társulat. Korábban volt alkalmuk szerepelni például Bökönyben vagy Hajdúhadházon is. – A vidéki előadásoknak nem volt akkora kellék- és eszközigényük, mint például A dzsungel könyvének. Természetesen nem zárkózunk el ezektől a lehetőségektől, és szerencsére a könyvtár és a város is támogat minket – emelte ki a házaspár, hozzátéve, hogy az önkormányzattól ígéretet kaptak új mikroportok beszerzésére, amelyek még könnyebbé teszik majd számukra a munkát.

A Téglási Teátristák munkáját a közönség tapsa mellett a város számos díjjal is elismerte: többek között 2015-ben Kulturális és Művészeti Díjat kapott a társulat, 2018-ban bekerültek a helyi értéktárba, 2022-ben pedig Polgármesteri Díszoklevelet vehettek át.

Több alkalommal is elismerte a város a társulat munkáját

Forrás: Kiss Annamarie

– Mindezek mellett az előadásokat követően, a közösségi médián keresztül és az utcán is rengeteg gratulációt kapunk, melyek szintén nagyon sokat jelentenek számunka - hangsúlyozta Gyula és Judit.

Bekecs Sándor