A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat A hajdú hagyományok nyomában című projektje korábban támogatást nyert a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Megyei identitás erősítése elnevezésű témakörben. Ennek keretében megyeszerte színvonalas és díjmentes színházi előadásokat szervez, ezekkel a programokkal is hozzájárulva a közösség fejlődéséhez, a közösségi, térségi identitás, az adott településhez kötődés, az egymás iránti felelősségtudat erősítéséhez. A gyerekeknek is szeretne kedvezni a szervezet, ezért gyermekszínpadi előadásokat is bemutatnak – írja a hbmo.hu. A következő ilyen esemény Nádudvaron lesz, október 19-én, amikor a Makrancos Katát mutatják be az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtárban.