A Deeprecen második eseménye a The Void és Nular koncertjét október 31-én 19 órától rendezik meg Debrecenben a DESZ24-ben. A The Void erősen atmoszférikus, sci-fi filmekbe illő zenéjük kőkemény rifftörzsekre épül. Az évek során egyre kiforrottabb, letisztultabb anyagok születtek, de az alap indusztriális hangulat végigkíséri a zenekart. Nular egy egyszemélyes zenekar a jövőből, amely 100 százalékban élő progresszív metalt játszik (a Meshuggah, a TesseracT és az Animals as Leaders rajongóinak).

HBN