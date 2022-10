A Múzeumok Őszi Fesztiválján szervezett Past and future sétán Váradi Katalin, a Déri Múzeum muzeológusa és Váradi Zoltán, a Természettár vezetője segítségével pillanthattak be az érdeklődők Debrecen város múltjába, közölte a Future of Debrecen mozgalom Facebook-oldala.

Az október 29-i eseményen érdekességek hangzottak el a Déri tér helyén lévő Füvészkertről, a Perényi utcai, az Új Városháza előtti és az Emlékkertben lévő szobrokról. A résztvevők megismerkedtek a Tanítóképző Főiskola előtti tiszafákkal, valamint a Püspöki Palota sarkán lévő semfű-semfával azaz a lícummal is.

„Nagyszerű és lelkes csapattal sétáltunk végig ezen a kulturális és természeti értékekben egyaránt gazdag útvonalon” – áll még a bejegyzésben.