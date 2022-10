Az egész shakespeare-i világ a feje tetejére áll az abszurd nagymestere, Ionesco hidegháború idején, 1972-ben írt Makbettjében – olvasható a Csokonai Színház közleményében. Hősei nevetséges és egyben ijesztő világban élnek, és egy vérbő vígjátékban mutatják meg a gonoszság, aljasság valódi természetét.

Mercs János és Mészáros Ibolya

Forrás: Máthé András

A Csokonai Színház az orosz rendező, színész, zenész Alekszej Zolotovickijt kérte fel a fekete humorral átszőtt darab színpadra állítására, aki elárulta, kedvenc darabja Shakespeare Macbethje, és nagyon közel áll hozzá az abszurd műfaja, Beckett, Mrożek és Ionesco világa is. Úgy látja, Ionesco nem újra írta, hanem folytatja Shakespeare-t, mintha a Makbett a shakespeare-i darab egy lehetséges rendezői elképzelése lenne. „Úgy gondolkoztam, hogy ha én rendezném a shakespeare-i Macbethet, akkor úgy akarnám megrendezni, ahogy Ionesco megírta a Makbettet. Rendezés közben folyamatosan eszembe jut, hogy hogy néz ki az eredeti Shakespeare-darab, de a rendezői megközelítésem Ionescoé. Ez egyszerre könnyíti és nehezíti is a dolgomat, mert azt a kérdést veti fel, hogy mi együtt mit tudunk még ehhez hozzátenni” − avat be rendezői titkaiba. A rendező szerint Ionesco Makbettje nemcsak a hatalom természetéről szól, ahogy Shakespeare Macbethje sem, nemcsak arról, hogyan válik valaki aljassá, hanem általában az életről, a szerelemről és arról, hogyan érzékeljük, fogadjuk be a világot.

A Makbett bemutatója november 4-én, pénteken lesz a Csokonai Fórum Kóti Árpád termében. A produkció főbb szerepeiben Csata Zsoltot, Gelányi Bencét, Mészáros Ibolyát és Mercs Jánost láthatja a közönség.