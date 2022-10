A beszélgetésen olyan színészek és közéleti személyek vettek részt, akik valamilyen módon kapcsolódnak az írónő munkásságához.

Ráckevei Anna Jászai Mari-díjas színművész, rendező úgy véli, rengeteg titka volt Magdának. Hatalmas megdöbbenés volt a számára, amikor a Für Elise-ben azt olvasta, hogy az írónő leginkább életrajzi műve a Pillanat című regény, ami a színésznő szerint Magda személyétől és az egész világunktól is idegen történet. Úgy véli, Szabó Magda önmagát az összes regényében elrejtette, a kimondatlant kimondta. Így, távozásakor úgy hagyta maga mögött a világot, hogy nem maradt olyan titok, amiről ne szólt volna valamilyen módon.

A színésznő elmondta, a Für Elise rendezésekor nap mint nap érezte Magda jelenlétét:

– Éreztem, hogy figyel és súg, hogy tanácsokat ad – mondta. Ráckevei Anna elárulta, habár Szabó Magda műveit gyakran barna tónusú színpadképpel ábrázolják, igyekezett világos színeket vinni a darabba. Ezzel tükrözve az írónő roppant derűs humorát, amit finoman és elegánsan hordoznak a regényei is. Egyúttal hű szeretett volna maradni ahhoz a réteges ábrázolásmódhoz, ahogy Szabó Magda mintegy varázslóként pakolta egymás mellé a gondolatokat.

Felelevenítette, életében egyszer találkozott az írónővel, de az, saját bevallása szerint, bevésődött az emlékeibe:

– Harmadéves újoncként szaladgáltam fel-alá a színpadon. A fellépés után Magda feljött a színpadra, és néhány nagyon kedves mondattal fogadott. Az az érzés maradt meg a legjobban, hogy ő lát engem, és látja, hogy lesz belőlem valaki. Elképesztően szuggesztív volt, és hihetetlenül pozitív, energiákkal teli erővel hatott abban a pár mondatban. Akkor azt mondta, „vigyázz, mert én egy boszorkány vagyok” – mesélte.

Forrás: Kiss Annamarie

Dánielfy Gergő előadóművész ugyan nem szerepelt Szabó Magda darabban, azonban a Dóczy Gimnáziumban eltöltött évei alatt gyakran érezte, hogy az írónő mintha megszólítaná. Elmondása szerint ő maga is igyekezett feltárni az írónő titkait, és ezt Debrecen egyik missziójának is tartja, bár hozzátette: ezek a titkok akkor titkok, ha azok is maradnak.

Hajdú Imelda színművész, aki a Für Elise-ben a fiatal Szabó Magdát alakítja elmondta, az írónő művei gyakran szembesítik saját magával. Elmondása szerint a Szabó Magda sétaszínházak közben Az ajtó című mű mutatott rá számára a szülők iránti tiszteletre.

Porkoláb Gyöngyi társadalmi-kulturális mediátor szerint a legizgalmasabb Szabó Magdában a sok-sok titok, amelyek a regényeit újra és újra elolvasva apró rezdülésként bukkannak elő.

– Manapság olyan gyorsan változik minden, hiszen egy furcsa időszakban élünk, és mi magunk is folyamatosan változtatni akarunk. Magdát olvasva pedig az állandóság tükröződik. A női karaktereiben az a fajta értékteremtés és értékőrzés érződik, amibe érdemes kapaszkodni, és amit a következő generációknak mindenképpen érdemesnek tartok átadni– vallja a mediátor.

Porkoláb Gyöngyit mélyen megérintette, hogy Szabó Magdát az édesapja megtanította arra, hogy mindenben lássa meg a jót. Úgy látja, az írónőt sokszor ez vitte előrébb az emberekkel való viszonyában. Műveiben pedig tükröződik, hogy minden gondolatával valami értéket szeretett volna átadni.

A beszélgetésen szóba került a korábban debütált PlanAll 2023-as naptárköny, melynek produkciós vezetőjeként Porkoláb Gyöngyi elmondta, a kötetben 12 színész ajánlja a számára legkedvesebb Szabó Magda regényt. A naptárkönyv célja az volt, hogy bővítsék a célcsoportot, és vonzóvá tegyék az írónő munkásságát a fiatalok számára is.

Úgy véli, nagyon izgalmas ajánlásokat fogalmaztak meg, és mindenki számára izgalmas utazást nyújt, aki el akar magában mélyülni, és tükröt tartani maga elé.

Hajnal László