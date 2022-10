Fennállásának harmincharmadik évét ünnepelhette együtt a nagy sikerű Tankcsapda zenekar.

A jeles esemény apropóján a Haon 33 kérdéssel készült, melyekre az együttes frontembere, Lukács Laci válaszolt készségesen.

1. Legtávolabbi koncert?

Talán a Melbourne városában, Ausztráliában tartott koncertünk.

2. Megtett kilométerek száma?

Lehetetlen megmondani. Milliós nagyságrend, ez egészen biztos.

3. Leghosszabb fellépés?

Időtartamát tekintve egy debreceni, Főnix Csarnokban tartott koncert 2009 decemberében, amikor is maratoni, 180 percnél is hosszabb műsort adtunk.

4. Legkisebb közönség?

Mivel mi is a szamárlétra legalacsonyabb fokán kezdtünk anno, volt 1991-ben olyan német turnénk, ahol az egyik koncertünkön a zenekaron és a roadokon kívül mindösszesen 4-5 ember vett részt. De a rock n’ rollt ott is toltuk, végigjátszva a teljes repertoárt.

5. Legnagyobb közönség?

Fesztiválokon sokszor játszottunk 50-60 ezer embernek. Ha kimondottan az együttes önálló fellépéseiről beszélünk, akkor a Sziget nulladik napján, a zenekar 20 éves jubileumán csaknem 40 ezer jegyet adtak el. Az volt az eddigi legnagyobb önálló koncertünk.

6. Legkisebb költségvetésű klip?

Forintosítani nehéz, de azt gondolom, annál olcsóbbat, mint amikor összevagdostuk az egy szál VHS kamerával, fél délután alatt készült valamit, nem tudnék mondani. A korai időkből származó Johnny a mocsokban c. szám klipje pont ilyen volt. Szinte nulla forint költségvetésből, pusztán a lelkesedésnek, és a baráti segítségnek köszönhetően alkottuk meg. Ha belegondolok, nem is nulla a vége, mert egy üveg italt azért vettünk a vágónak.

7. Legmagasabb költségvetésű klip?

Pontos számot itt sem tudok mondani. Azt hiszem, 6-8 millió forint volt az eddigi legdrágább. Például az Azt mondom, állj, vagy az Ülj le mellém klipje, amelyek egyébként meg is érik ezt a mennyiségű pénzt.

8. Legnépszerűbb Tankcsapda-szám?

Ez relatív. Ha random az utcán megkérdezel 10 embert, valószínűleg a Mennyország touristot fogja mondani. Azt gondolom, sokaknak ez jut elsőként eszébe, de minden együttesnek van egy ilyen, már-már védjegyének tekinthető száma, a The Rolling Stonesnak például az I Can’t Get No Satisfaction, a Nirvanának a Smells Like Teen Spirit, a P. Mobilnak a Kétforintos dal. Ami nem feltétlenül azonos a legsikeresebb lemezzel is.

9. Legsikeresebb lemez?

A Mennyország tourist a zenekar 10. születésnapjára megjelent, „Rest of” maradék nóták kiadványára készült. Ha a számokat nézzük, nem ebből adtuk el a legtöbbet, valószínűleg a legsikeresebb album ilyen értelemben Az ember tervez c. volt, valamint a dupla lemezünk Dolgozzátok fel! címmel, amely meglepően nagyot ment 2016-ban, és az ’Urai vagyunk a helyzetnek’ is többszörös platina már.

10. Legpuritánabb hangszer?

Ó, az azóta is megvan. Nem azért nem adtam el annak idején, mert ne lett volna szükségem a pénzre, hanem azért, mert olyan sz*r volt, nem kaptam volna érte jóformán semmit. Mára pedig eszmei értéke van, eszemben sincs túladni rajta. Igaz, inkább hívnám felhúrozott fadarabnak, mint gitárnak. Kicsit hamiskás, de az akkori punk attitűdnek még talán jól is állt!

11. Legnívósabb hangszer?

Ebből megannyi van. Bizonyos hangszergyártóknak köszönhetően mára olyan eszközökkel, hangszerekkel dolgozunk, amelyeket világsztárok is megirigyelnének. A világ összes nagy nevét sikerült kipróbálnunk már, az pedig relatív, kinek melyik számít a legjobbnak.

12. Legnagyobb koncertélmény?

Minden koncertet igyekszünk úgy igazán odatenni. De azt elképzelni is irreális volt 12 éves kissrácként – az akkori Hámán Kató utca 45. szám, 6. emelet/27.-ből –, hogy egyszer Hollywoodban játszunk majd befutott rockzenészekként. Amikor életünkben először léptünk fel Los Angelesben, az egy álom beteljesülése volt. Másrészről a legmeghatározóbb koncertélmények közé venném azt is, amikor először játszhattunk a Motörhead előzenekaraként, 1993 nyarán.

13. Legelvetemültebb rajongó?

Nem is egy elvetemült rajongót tudnék mondani, akik „B középként” kísértek, kísérnek minket a kezdetek óta. Ezek az emberek képesek voltak stoppal, vonattal hamarabb odaérni a turnéállomásokra, mint mi magunk. Így nem lehet csupán egyvalakit kiemelni, az nem lenne fair. Örök hálánk mindannyiuknak, akik a zenénken keresztül találtak egymásra.

Forrás: Napló-archív

14. Legmeghatóbb pillanat?

Az említett Tankcsapda-közösség mára komoly, mély barátságokat, és esetenként szerelmeket, sőt, házasságokat is számol a tagok között. Volt, aki a zenénkre vonult be az esküvőjén, akadt, akinek a meghívójában is a mi szövegeink szerepeltek. Tudok olyat, aki a gyermekét – a családnév után – Lukács Lászlónak nevezte el. Az ilyesmi egy életre bennünk marad.

15. Legnagyobb elismerés?

Ha igazán szentimentális akarok lenni, az összes elismerés közül számunkra a csúcsot az jelenti, hogy a közönség 33 éve mellettünk áll. Ennyi év után is – ahhoz képest, mennyire más a trend zeneileg manapság – rengetegen követnek, szeretnek bennünket.

16. Legszebb ajándék?

Általánosságban megválaszolva a kérdést végeláthatatlan mennyiségű relikviánk van már. Egy fémmegmunkáló fanunk, Pisti például egészen hihetetlen tárgyakat kreál, nekünk fémből készített egyedi telefontokokat, lámpákat, ágyat, mindent elkészít. De akadt, aki a koncert végén egy gyönyörű, rólunk készült festménnyel várt bennünket. A lista szinte végtelen.

17. Legszorosabb, a zenének köszönhető barátság?

Illene olyan személyt megjelölnöm, aki a 33 évet végigkövette. Persze volt, akikkel ezalatt az idő alatt meglazult, vagy meg is szűnt a kapcsolatunk, sajnos valaki pedig már nem él. Én annak örülök leginkább, hogy a Tankcsapda kapcsán rengeteg embert megismertünk, akikkel ha bárhol találkozunk, tudunk egy jót beszélgetni. Olyan személyek, akiket fel lehet hívni egy születésnap alkalmából, akikkel lehet egy jót koccintani alkalomadtán.

18;19. Legjobb feldolgozás általatok/rólatok?

Az említett Dolgozzátok fel! albumról bármelyiket mondhatnám az általunk újragondolt számok közül. Talán az Ossian-, a Bonanza Banzai-, illetve a Kispál és a Borz-feldolgozásaink a legkedvesebbek számomra. Azok közül, akik pedig minket dolgoztak fel, még nehezebb kiemelni bárkit is. Szokásom szabadidőmben kisebb együttesek próbálkozásait is megnézni a videómegosztókon, akár death metal, akár bebop jazz stílusban, remek ötletek születnek. Viszont nagyon széles a skála, őszintén szólva nem is feltétlenül ismerem mindet, így nem mondanék csak egy nevet.

20. Legőrültebb sztori?

Nem vagyunk egy nosztalgiázós együttes. Rengeteg vicces, vagy megindító esemény történt már meg velünk, de ennyi év ekkora mennyiségű fellépéshalmaza mellett nehéz mindenre emlékeznünk. Az utazástól a szállásokig, a backstage-ekben mindig történik valami, nem unatkozunk soha. Megannyi élmény van. A legutóbb például Franciaországban maradt a cuccunk, így nem tudták áthozni az angol koncertünk első felvonására…