„A nő erős, bátor, és ha felismeri a maga küldetését, mindenre képes és alkalmas.” Szabó Magda e mondatát a közelgő MagdaFeszt zászlajára is írhatta volna, hiszen az ötödik alkalommal megrendezett kulturális eseménysor minden programpontja erre a felismerésre fókuszál. A Csokonai Színház rendezvényén, október 3. és 8. között a női sors megannyi fénytörésből mutatkozik meg: küldetés a végzet asszonyaként megélni a nőiséget, de a szerelemre, hűségre vágyó feleség szerepét is, életcél mindig elérhető, jó anyának, házastársnak lenni, de az istenadta tehetséggel méltón bánó író- vagy énekesnőként, üzletasszonyként ténykedni is. Lehetőség vagy kötelesség ezek között dönteni? Válaszokat nem, de új nézőpontokat biztosan kapunk a Csokonai Fórumban, illetve az Irodalmi Laborban tartandó előadásokon.

Forrás: Napló-archív

A fesztivál nyitóprogramján a szemünk és szívünk elég ahhoz, hogy egy különleges életpályát elképzeljünk. A Csokonai Fórum Galériájában fényképek idézik Törőcsik Mari színpadon eltöltött hatvan évéből, azt a negyvenet, amely alatt a Nemzeti Színház közönsége élvezhette a játékát.

Könnyezve nevetés

Ugyanezen a hétfőn a Kóti Árpád-teremben lép színre Majzik Edit és Oláh Zsuzsa, a szervező színház társulatának két művésze egy keserédes történettel. A Gyászúton – vidám sirató két hölgyre, egy zongorára című Pierre Notte-darab egy testvérpár közös belső utazásáról szól, akik hosszú ápolás után elveszítik 97 éves édesanyjukat. – A gyászfeldolgozás bizarr folyamat, mert amennyire komor, olyannyira groteszk is. A halál, bármennyire is készülnénk rá, alaposan összezavar. Hirtelen omlik össze minden, nevetségessé válnak a legmagasztosabb tervek is, maréknyi porrá a test, okafogyottá minden korábbi vita és versengés. Szembe kell nézni az esendőségünkkel és ehhez, azt gondolom, kell egy jó adag humorérzék. A darabbeli helyzetek bőven kínálnak lehetőséget erre. Nem a traumára, hanem az elfogadásra helyezzük a hangsúlyt – nyilatkozta Szabó K. István rendező a mű kapcsán.

A szereplők hatvanéves koruk körül jönnek rá, hogy a bolton, a családi vállalkozáson és a betegápoláson, az otthonon kívül is van élet. Oláh Zsuzsa hullámvasúthoz hasonlítja ezt a közös felfedezőutat, amelyben a játszóknak és a rendezőnek nagy szabadsága van életszerűvé tenni, humorral, érzékeny szituációkkal megtölteni a jeleneteket.

– Mindig a legnagyobb tragédiák közepén tudunk olyan esetlenségeket elkövetni, ami röhögésbe fullad. Valahogy viselkednünk kéne a helyzet komolyságát átélve, és történik valami, amitől az egész kisiklik, komédiává válik – mondta Majzik Edit egy korábbi interjúban. Hozzátéve: „Nagy utazás ez mindenkinek. Szívesen felcserélném ezt a rémisztő címet az alcímmel, mert ez tényleg egy vidám sirató. Se bennünket, se ezt a címet nem kell annyira komolyan venni.”

Ahogyan azt a nézők tapasztalhatják, a Csokonai Színház a hétköznapokon is igyekszik fókuszba helyezni a női sorsokat, a női alkotókat, a művészetben való szerepüket. Az intézmény az idei MagdaFeszten még hangsúlyosabban képviseli fenti eszméit, több saját darabbal jelenik meg a programsorban. Ilyen a Für Elise is, amely Szabó Magda utolsó regényének adaptációja. Az írónő születésének 105 évfordulóján, október 5-én láthatja a közönség a Csokonai Fórumban Ráckevei Anna rendezését. A debreceni teátrum tagjainak munkáját dicséri az október 7-i Pass Andrea: Finálé és az október 8-i Visky András: A test történetei – Lina és Teréz is.

Forrás: MW-archív

A végzet asszonyainak dalai

A színház korábbi tagjai térnek vissza egy-egy vendégjáték erejéig két produkcióban. A Magda, a Szabó címűben az életben is egy párt alkotó Krajcsi Nikolett és Mészáros Tibor tárják elénk Szabó Magda és Szobotka Tibor író különös kapcsolatát, a különböző mértékű sikerek megélését. Az E-Mancik Színházi Manufaktúra Válogatáskazi című előadásában Sárközi-Nagy Ilonát láthatjuk újra. Színésztársaival október 6-án igyekeznek megfejteni, hogyan lettek a világot tökéletesen értő kislányokból fogalmatlan kamaszok, majd eltévedt felnőttek.

A női lélek sokszínűségét kutatja – kevésbé bohó módon – az eMeRTton-díjas Szűcs Gabi, a legendás Cotton Club Singers egykori tagja is a La femme fatale című műsorával október 6-án 20 órától. A nőiség, a szerelem, a titkos és nyílt kapcsolatok, a titokzatos, elbűvölő, csábító és számító végzet asszonyai, illetve a sokszor magányos vagy elhagyott feleségek dalai, történetei szólalnak meg, a legismertebb női előadókat, köztük Marilyn Monroe-t, Karády Katalint, Marlene Dietrichet vagy Nina Simone-t megidéző estjén.

A hatnapos programsor számos élményt tartogat még, a Nők a piacon című kerekasztal-beszélgetésen Fiala Borcsa, Bendl Vera és Havas Juli írókat faggatja Gelányi Bence pénteken 17 órától, de könyvbemutató és sétaszínház is erősíti azt, amit Szabó Magda hitt és egész életével, pályájával képviselt: „A nő ... mindenre képes, alkalmas.”

HaBe