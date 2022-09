Koroknai Árpád nagy dobásra készül, október 8-án a Roncsbárban ad koncertet, mégpedig nem is akármilyen alkalomból. A debreceni énekes a Haon érdeklődésére összegezte, az ötlet onnan jött, hogy idén lett 50 éves a Fényes udvar, ahol felnőtt, és úgy gondolta, hogy a saját, 55. születésnapjával összekötve a lakótelepen rendezhetnének egy nagyszabású jubileumi koncertet, egész napos ünneplést. – Nagy Sándorral, az önkormányzati képviselővel és Puskás István alpolgármesterrel egyeztetve elindult a szervezés, amely időközben más irányt vett mint, amit elképzeltem, így át kellett szerveznem a szülinapi bulimat a helyi romkocsmába. Nagyon sajnálom, hogy a Fényes udvari koncert nem jött össze, bízom benne, hogy egyszer még bepótoljuk. Ennek ellenére a Roncsbárban a zenei pályám összes lényeges állomása érintve lesz, tehát a Szfinx, a P.Box, az Omen az Acoustic Gallery, a Zorall és a Kori zenekarok legismertebb dalait fogjuk játszani, valamint az István a király rockoperából is megszólalnak részletek. Több nagyon kedves zenész barátom is közreműködik a produkcióban, akik már biztos hogy ott lesznek: Volosinovszki „Cini” János és Monok Tamás a Szfinxből, valamint a Zorall majdnem teljes legénysége, akikkel egy hosszabb blokkot játszunk a buli végén. Az eddig összeállított repertoár több mint 3 órára rúg, és nagyon nehéz kihagyni belőle dalokat, mert számomra mind fontos, de muszáj lesz – emelte ki.

A rajongók szeretete

A 2020-as, illetve a 2021-es év a legtöbb előadó számára nehéz időszak volt, ezért is voltunk kíváncsiak, hogy Koroknai Árpád számára mit jelentett ez a két év. Leszögezte, legfőképpen azt, hogy a szóban forgó bulit meg kell csinálni.

Sajnos a járványidőszak alatt sok zenész kolléga hagyott itt bennünket, és ez rádöbbentett arra, hogy amíg van lehetőségünk és egészségesek vagyunk, addig nyomni kell a boogie-t. Eddig a kerek évfordulókat ünnepeltük koncerttel, de ki tudja, hogy 60 évesen még kivel tudok színpadra állni?

– tette fel a költői kérdést, hozzátéve, reméli, mindenkivel! Kiemelte, az nagy tanítása volt az elmúlt időszaknak, hogy rendkívül ingatag a zenészek világa, és egy pillanat alatt elvehetik tőled azt, amire feltetted az életedet. – Persze mi a bezárások alatt is dolgoztunk, írtuk az új dalokat a Zorall-lal és a Kori zenekarral is, de nagyon vártuk, hogy végre találkozhassunk a közönséggel. Számunkra ez a legfontosabb, a rajongók szeretete, és amikor ezt elvették tőlünk, akkor derült ki, hogy mennyire hiányzik – fűzte hozzá.

Forrás: Koroknai Árpád-archív

Végigkoncertezték a nyarat

A debreceni énekes a zenésztársaihoz hasonlóképpen vélekedett a 2022-es esztendőről. Mint kiemelte, az idei év szerencsére – a korlátozások megszüntetése után – már izgalmasabban alakult, végigkoncertezték a nyarat és megjelentettek két új albumot a Zorall-lal. A Korival is kijöttek új dalok, és mindkét csapattal új klipekkel jelentkeztek, tehát a „boldog békeidőket” idéző hangulat volt az uralkodó. – Nyilván a mögöttünk álló két év rányomta a bélyegét az új dalok egy részére (lásd Kori: Tegnapután és a Ha nem lesz többé nyár, Zorall: Miből főzzünk pálinkát), de igyekszünk minden dalt pozitív töltettel útjára engedni, legfeljebb egy kis iróniával meglocsoljuk – hangsúlyozta.

– A Zorallnál a legkomolyabb változás az én érkezésem volt, de nagyon rövid idő alatt összecsiszolódtunk. Tényleg élvezzük az együtt zenélés minden pillanatát, jó hangulatúak a bulik és óriási feeling van a buszban is. De a legfontosabb, hogy a dalírási fázisban egymást kiegészítve tudunk alkotni, ennek eredménye a nyáron megjelent Fordított világ albumunk, amin 20 év után először csak saját dalok vannak, és nem a megszokott mashupok – fogalmazott. Majd elmondta, szerencsére a közönség jól fogadta a változást és az új anyagot egyaránt. A Kori zenekarral is hatalmas élmény számára együtt játszani és írni az új dalokat, és külön öröm, hogy nincs rajtuk semmilyen megfelelési kényszer, tényleg azt csinálhatják, ami belülről jön. Hálás azért az égieknek, hogy a srácokkal összesodorta az élet.

Nem félt az újrakezdéstől

Koroknai Árpád elmondása szerint, ha visszatekint az eddigi eseményekre, tényleg szerencsésnek vallja magát, főként azért, mert hosszú ideje azzal foglalkozhat, amit szeret. Mindezt úgy teheti, hogy zseniális zenészekkel dolgozhatott, dolgozhat együtt. – Hoztam rossz döntéseket is, amik után azért megrogytam, de a sors mindig megajándékozott egy újabb lehetőséggel, és mertem újba kezdeni, nem féltem előrelépni. Akár a zenekarokat, akár a színházi szerepeket nézzük, csak azt vállaltam el, amiben jól éreztem magam. Ami nagyon fontos, hogy soha nem kellett magam szembeköpni, nem kellett megalkudnom. Az összes dalra, amiben közreműködtem, büszke vagyok, még az ifjú Kori-zsengékre is a Szfinx idejéből, az is én voltam, csak 20 évesen. Külön kiemelném Cserháti Pityit (P.Box), aki rengeteget segített, főleg azzal, hogy hitt bennem, és sokat köszönhetek Nagyfi Lacinak is (Omen), ők ketten tanítottak meg a profi szemléletre. Nagyon lényeges a biztos családi háttér is, amiért hálás vagyok Norcinak, a feleségemnek, és az imádnivaló kisfiamnak, Levinek – jegyezte meg.

Mint kiemelte, a Zorall az ősszel a klubkoncertekre fókuszál, és valószínűleg a jövő év elején kezdenek el új ötletekkel foglalkozni, de addig még az előző albumról készül majd klip az egyik dalra. A Korival szintén lesznek koncertjei, és közben felveszik a még hiányzó dalokat, amik jövő tavasszal fognak megjelenni a debütáló KORI albumon. Természetesen ehhez is forgatnak klipeket, de a lényeg: mennek előre és gyűrik a rock 'n' rollt, amígcsak lehet!

NE