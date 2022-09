A magyar népmese napján több száz gyermek részvételével első alkalommal rendezték meg a Lúdas Matyi Mesefesztivált a debreceni DEMKI Ifjúsági Házban. A rendezvényre érkező általános iskolás és óvodás csoportok négy helyszínen találkozhattak a mesével, mint élménnyel. Forgórendszerben vehettek részt a vidám programokon. Kipróbálhatták többek között a gólyalábazást vagy a célba lövést, az alkotókedvűek pedig bábfigurát is készíthettek.

Forrás: Panyiczki-Berényi Viktória

Az eredetileg szabadtérre tervezett programot a kedvezőtlen időjárás miatt az Ifjúsági Házban tartották meg, de a sok kis látogatónak ez sem szegte kedvét. A Ládafia Bábszínáz előadása után népi játszótéren tehették próbára ügyességüket, amelyen a kipróbálható eszközök nem csak szórakoztatóak, de készségfejlesztők is voltak. Az önfeledt játszadozás után Pintér Zsolt mesemondó várta őket az intézmény udvarán felállított jurtában, ahol egészen varázslatos hangulat uralkodott. Az apró hallgatóság figyelő szemmel és nyitott szívvel fogadta magába az élményt. Lehetőségük volt arra is, hogy bekapcsolódjanak a történet szövésébe, így váltak maguk is a mese részévé. Végezetül az alkotás, kézműveskedés sem maradhatott ki: csodás, mesefigurák ihlette bábok készültek a szorgos kis kezek nyomán.

Forrás: Panyiczki-Berényi Viktória

– A gyerekek nagyon gyorsan birtokba vettek minden teret, és elképesztően jól érzik magukat. Nekünk, közművelődésben dolgozóknak, az az egyik legszebb dolog, amikor látjuk a gyermekek arcán azt az örömöt és boldogságot, amelyet az általunk szervezett programok okoznak. Úgy gondolom, a mese egyfajta örökség, hiszen minden szülő énekel és mesél a gyermekének – fogalmazott Halász D. János, a DEMKI ügyvezetője, rámutatva: a mesék nem csupán gyermek fejjel érdekesek, hiszen beépülnek az életünkbe, és vannak olyan mesehősök, akik még felnőttként is inspirálhatnak minket. – Attól leszünk optimisták, és marad meg bennünk a remény, hogy ezekben a történetekben bármi megtörténhet, akár a legkisebb fiúból is lehet királyfi – emelte ki.

Panyiczki-Berényi Viktória