Tavaly a legnagyobb várakozás és felhajtás Denis Villeneuve Dűne című filmjét övezte. Az itt összesereglett több ezer újságíró és kritikus elsősorban Frank Herbert kultregényének legújabb filmváltozatára volt kíváncsi, a sajtótájékoztató, illetve a premier előtt tömött sorokban várakozó tinik pedig a film sztárját, Timothée Chalamet-ét akarták testközelből látni. Idén sincs Velence Chalamet-hisztéria nélkül. Miközben ezen sorokat írom, már túl vagyunk Luca Guadagnino Bones and All című versenyfilmjének premierjén, melynek egyik főszerepében az 1995-ös születésű amerikai Chalamet látható. Miközben a sajtószobából egy kényelmes székben ülve, a kivetítő előtt követem élőben a sajtófotózást és a sajtótájékoztató pillanatait, mögöttem és mellettem még kígyózó sorban állnak az újságírók, hogy bejussanak a sajtótájékoztatóra. Ide nem hallatszik fel az izgatott tinik sikoltozása, de a tavalyi tapasztalatok alapján biztosra veszem, idén sem volt észrevétlen Chalamet érkezése. A fesztiválpalota előtt kora hajnaltól várakozó rajongók számából ítélve a péntek esti premier előtt még zajosabb fogadtatásban lesz része a fiatal sztárnak és szereplőtársainak. Timothée Chalamet nagyban köszönheti ezt a hatalmas népszerűséget Luca Guadagnino 2017-es, Oscar-díjas (legjobb adaptált forgatókönyv) filmjének, a Szólíts a nevedennek, mely után a legnagyobb rendezők adják kézről kézre.

Guadagnino és Chalamet legújabb közös filmje, a Bones and All a társadalom peremére sodródott fiatal szerelmesek (Chalamet és Taylor Russell) Amerikában játszódó road movie-ja némi csavarral, amit nem szeretnék elárulni, legyen elég annyi, hogy a film csak erős idegzetű, még inkább erős gyomrú nézőknek való.

A Szólíts a neveden és a Bones and All című filmekben nem csak a rendező személye és Chalamet a közös, de az is, hogy mindkét alkotás igazi, a kor slágereivel fűszerezett nosztalgiakirándulás a 80-as évekbe.

Roman Gavras Athena című, francia versenyfilmjében is fiatalok állnak a középpontban. A feszített tempójú, intenzív kameramunkával és zenével dolgozó alkotásban zavargás tör ki egy bevándorlók lakta negyedben, mely ezúttal a háború istennője után az Athena nevet viseli. Egy videó tanulsága szerint egy kisfiú esik áldozatául a rendőri brutalitásnak, a rendőrségi belső vizsgálat azonban késlekedik az elkövetők azonosításával és felelősségre vonásával, ami feltüzeli elsősorban a fiú kisebbik bátyjának bosszúszomját, aki szabályos hadsereget szervez maga köré, hogy háborút indítson a rendőrök ellen. Az események hamar kicsúsznak az irányítása alól, elszabadul a pokol, és a háború kíméletlenül szedi áldozatait.

Váró Kata Anna

Velence, 2022. szeptember 2.