A Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kara az idei évadban is felejthetetlen koncertélményeket kínál.

– Az egyetem tizenhárom kara közül csupán egyetlen képviseli a művészeteket. A szakegyetemekkel szemben ez egy olyan társadalmi kötelezettségvállalás, amely beletartozik az intézmény missziójába. Ennek részeként a Zeneművészeti Kar minden évben több koncertsorozatot hirdet meg, amelyek nemcsak az egyetem polgárai számára hozzáférhetők, hanem a város lakossága számára is – hangsúlyozta prof. dr. Tőzsér József, a Debreceni Egyetem egészségipari innovációért és képzésfejlesztésért felelős rektorhelyettese.

Forrás: Molnár Péter

A műfaj legkiválóbb hazai művészei lépnek fel

– A koncertsorozatok létrehozásának kettős célja volt. Egyrészt szerettük volna, hogy kapcsolódjon az oktatáshoz, másrészt igyekeztünk megmutatni, milyen kiváló művészek tanítanak a Karon – emelte ki dr. Váradi Judit, a Zeneművészeti Kar művészeti menedzsere. – A Konzervatóriumi Esték koncertsorozat 22 évvel ezelőtt indult, az október 15-i nyitóműsort id. Ábrányi Kornél születésének 200. évfordulója alkalmából rendezzük meg. A Nyírábrányból származó zeneművésznek jelentős szerepe volt a Zeneakadémia felállításának előkészületeiben is.

Megtudtuk azt is, hogy a világ egyik legjobb hangszere – a Steinway D modellje – inspirálta a szeptember 22-én kezdődő Steinway sorozatot, amelynek egyik legkülönlegesebb műsora Berecz András és Berecz Mihály közös estéje lesz. Immár három évtizede, hogy felcsendültek az első dallamok az Universitas – Debrecen koncertsorozat keretein belül, amely szeptember 29-én Bátori Éva énekművész és Zsoldos Bálint zongorista hangversenyével kezdődik.

Forrás: Molnár Péter

A képzések fontos eseményei

Természetesen a legkisebbek sem maradhatnak ki a muzikális élményekből. Számukra a Kar zenematinéval kedveskedik. – A cél az, hogy az általános iskolásoknak élményszerűen mutassuk be a klasszikus zene értékeit annak érdekében, hogy a későbbiekben is érdeklődve forduljanak a stílus felé – hangsúlyozta a művészeti menedzser. Tájékoztatott arról is, hogy az egyetemi kar ifjú tehetségeinek ad teret a Vasárnapi Muzsika koncertsorozat a Kölcsey Központban, a Lélekmelengető alkalmak az egyetemi könyvtárban, továbbá a Komolyra fordítva sorozat a Homokkerti Közösségi Házban.

– Azon túl, hogy sok hasznos elméleti információt igyekszünk továbbadni a hallgatóinknak, a képzésünk leginkább gyakorlati elemekre épül. Fontos, hogy a nálunk tanulóknak meg tudjuk mutatni, hogy milyen a koncertélet, valamint a kommunikáció a közönséggel, és hogyan csinálják a profik. Ezek a hangversenyek a képzéseink meghatározó eseményei, mert a diákok amellett, hogy nézhetik az előadásokat, tanulhatnak is belőlük – fogalmazott dr. Lakatos Péter dékán.

Panyiczki-Berényi Viktória