Mint néhány napja a nagy zuhékor a víz, úgy hömpölyögtek a Főnix Aréna környékén az emberek csütörtökön este a Sting-koncert előtt.

Az utolsó pillanatban érkezőknek parkolóhelyet találni hasonlatos kihívás volt a tű és szénakazal esetéhez. Mindenki a tizenhatszoros Grammy-díjas angol zenész, énekes-dalszövegíróra volt kíváncsi. Mire az ajtóig jutottam a tömegben, bizsergető izgatottság lett úrrá rajtam, a táskaellenőrzés, a 8500 főt befogadni képes, megtelt arénában a hely megtalálása mind fokozták e várakozást. Hatásos antréra számítottam, széttárt karú, fényárban úszó sztárt a színen és hangosan zúgó közönségörömöt, majd kis hatásszünetet az első gitárpengetés előtt, ehelyett a koncert egyszerűen elkezdődött.

Sting besétált, és énekelni kezdett, alig vettem észre, egy egy kedves ismerősömnek szánt mondat közepén jártam épp. Ez a nyitány sokat mond az ötvennek is alig tűnő, október másodikán hetvenegyedik születésnapját ünneplő ikonról, aki előtt a fia, Joe Sumner játszott. Ez volt a Stinghez igazán illő belépő. Az esten végig úgy énekelt, olyan könnyedséggel, finoman, természetesen, mint ahogyan más levegőt vesz vagy beszél. Az ő beköszönése tehát zene maszk nélkül.

Sokoldalú művész

Az egész produkció alatt ilyen mértékletes volt, kevés kiszólással, szinte szünet nélkül egymásba folyó dalokkal töltötte ki a másfél órás fellépési időt. Míg hallgattam a Shape Of My Heart, az Every Breath You Take, a Message In A Bottle vagy az Englishman In New York című világhírű slágereket, azon gondolkodtam, mi a titka ennek a szerény, jól karbantartott, de nem a tömegből kitűnő külsejű, makulátlan, de nem kifejezetten egyedi hangú férfinak. A valódi választ csak az érezheti, aki hallotta őt.