Élményeket szerezni, miközben emlékeket védenek meg – erről is szólt az Utcafesztivál a cívisházakért című esemény, melyet vasárnap rendeztek. A Verestemplom előtt köszöntőt mondott többek között Puskás István, Debrecen kultúráért felelős alpolgármestere is.

Őrizni, ápolni

Az alpolgármester kifejtette, a város múltjának megőrzése rendkívül fontos. – Amikor örökségvédelemről beszélünk, az idő mindhárom síkjával foglalkozunk. A múltat próbáljuk megőrizni, megérteni a jelenben, azzal a szándékkal, hogy a jövő generációinak számára adunk át valamit – emelte ki, hozzátéve, ez egy összetett feladat. – Már korábban is léteztek olyan civil szerveződések, amelyek ennek védelmét zászlójukra tűzték, de az építészek közössége, a város hivatalos szervei is mind szeretnének tenni a cívisházakért, a mindenkori használókról nem is beszélve. Az, hogy ez a kérdés felpezsgett az utóbbi időben, annak köszönhető, hogy Debrecen hatalmas átalakuláson megy át, és mivel sok évszázados történelme van, fontos eldönteni, mit tekintsünk megmaradó értéknek és azt hogyan őrizzük majd meg – mondta.

Úgy fogalmazott, olyan ez, mint a gyermeknevelés, szerencsés esetben többszereplős történet. Sok ember közös munkája, felelőssége az, hogy végül mivé cseperedik. – Ha van egy konszenzus, merre menjünk együtt, a hibák ellenére is tudunk haladni, ezért is fontos a közös gondolkodás.