A Kagán lovasa kiállítás anyagát kölcsönözte oda tavasszal a Déri Múzeum a „Reiternomaden in Europa” (Lovas nomádok Európában) c. tárlathoz, Schallaburgba. A Debrecenből érkező leleteket Ausztriában is nagy érdeklődés övezte, közölte honlapján a múzeum.

A kiállítás decembertől Németország közönségét is igyekszik majd meghódítani. A Déri Múzeumban korábban bemutatott harcos életnagyságú rekonstrukciója, a Kagán lovasa már „belovagolt” Halléba, hogy így fokozza a várakozást az év végén nyíló kiállítás iránt.