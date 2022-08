A hajdúszoboszlói Dixieland Napok megálmodója, Fazekas Csaba örömmel jelentette be, hogy túl a 25. jubileumon, ez évtől megkezdték a következő 25 év sorozatát.

Augusztus első hétvégéjén öt koncertre invitálta a műfaj értő fülű hódolóit a Kovács Máté Városi Művelődési Központ. Az első napon a gyógyfürdő előtti alkalmi színpadon tartották meg a beharangozót, a Marching Jazz Band késztette megállásra az arra járó sokaságot.

A szabadtéri színpadon 5-én és 6-án nagy múltú, külföldön is elismert bandek, illetve énekesek kápráztatták el a nézősereget. A fesztiválhangulat egyik jellegzetessége a kölcsönösség, mert a színpadi szereplők átélését, örömét átveszik a nézőtéren ülők, s visszasugározzák kedvenceikre. – A zenei repertoárt igyekszünk megújítani, így az idén először lépett fel rendezvényünkön Ferenczi György és a Rackajam. A másik sajátosság azonban az állandóság. Számos fesztivált szervezünk, de a Dixieland az egyik legkedvesebb rendezvényünk – nyugtázta Sós Csaba, a város művelődési központjának igazgatója. – A siker kulcsa természetesen a meghívott együttesek, amellett pedig adott egy kiváló helyszín, egy kiváló szervező Fazekas Csaba személyében és egy kiváló közönség – fűzte hozzá. Nemcsak a helyiek várják a Dixie Napokat, hanem egészen távoli helységekből is sokan kifejezetten ezért utaznak évről évre Hajdúszoboszlóra, s természetesen a fürdőző, itt üdülő vendégeket is vonzza a program.