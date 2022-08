A szervező hajdúszoboszlói művelődési központ folytatja a tavaly megkezdett hagyományteremtést. Akkor Galánfi András fafaragó, a népművészet mestere - a másik hajdúszoboszlói, aki az MMA akadémikusa - szabadtéri tárlatát láthatta a közönség nemzeti ünnepünkhöz kapcsolva.

Ebben az évben Vetró Mihály munkásságának köszönhetően vezette el a régmúlt helyeire, életformáiba a Kerek az ég sátora c. kiállítás a látogatókat. Ez alkalommal egy ünnepi jurtát állítottak fel, az időjárásra tekintettel a strandfőbejárat kupolája alatt. Vajda Mária megnyitójában felhívta a figyelmet, a jurt szó lakóhelyet, házat jelent, nomád őseink nagy melegben, hideg télben nemeztakarókkal borították. A nemez pedig az összetartozást jelképezi, és gyógyít is, mert lanolint tartalmaz – mutatott rá. 1985 óta szép számmal készített már nemeztakarókat Vetró Mihály.

A jurtáról szólva az is elhangzott, rombusz alakú rácsozat az alapja, a nők szimbóluma. Felette a rudak a felső kupolát rögzítik, ez a férfierő. A kupola az égboltot, az istenséget, a világegyetemet is jelképezi, amit tulajdonképpen őseink után a kereszténység is átvett, ugyanakkor praktikus, szellőztető szerepet is betöltött. Vajda Mária azt is elmondta, ha nők lépnek be a jurta ajtaján, a jobb kezükkel kell azt megfogniuk, bal kezüket pedig a szívükre tenniük, hogy lelküket is megnyissák.

A jurtában lévő nemezalkotások töredékei a művész munkáinak, de jól jelképezik munkásságát a motívumok. A négyszirmú virág, középen a napkorong, a csodálatos állatok, amiket pl. a kirgizek, kazahok is megálmodtak, vagy éppen a 2-2,5 ezer éves szkíta motívumok. S ott vannak a griffmadarak, a forgórózsák, a napszimbólumok – sorolta a tárlat megnyitója.

- Évek óta azt keresem, hogyan találunk párhuzamokat a magyar népművészet és a közép-ázsiai népművészet motívumai között. Ezek magyar, főleg alföldi, hortobágyi és nagykunsági faragott motívumoknak az átültetése nemezbe. A rombuszsor az ünnepi díszítéshez mindig hozzátartozik az ünnepi jurtákon, a nőiséget jelképezik – mondta el a jurta bejárata körüli nemezdíszítésről Vetró Mihály. – Ez tehát egy ünnepi jurta, nem azt látjuk, ahogy élnének benne, hanem egy sűrített világot. Olyan nemeztakarókat, amelyek az elmúlt években készültek, részben magyar népmesék ihlették, illetve hagyományos szkíta és közép-ázsiai motívumok és a magyar párhuzamok átdolgozásai.

Tibai Irma