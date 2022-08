Mindezek mellett pedig elindult a Táncol a város programsorozat is a Csapó utcán és a Dósa nádor téren.

A Békás-tó és a Nagyerdei Szabadtéri Színpad közötti területen rendezkedtek be a Nagyerdei Sörkert | Beer by Lake faházai és standjai, melyekből a kézműves sörkülönlegességek mellett egyéb saját készítésű párlatokat, dzsemeket és ételeket is kóstolhattak az érdeklődők, a teqballasztalnál pedig folyamatosan ment a játék.