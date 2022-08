A 8 éves Karola és a 10 éves Inez már nem először látogatnak ki a vidámparkba és a Galibára. A táncműsor közben kérdésünkre elmondták: több barátnőjük is a fellépők között van.

- Délután jöttünk ki húgommal és anyával, azóta kipróbáltunk több játékot is. A trambulin volt a kedvencünk – árulta el kérdésünkre az idősebbik lány. A táncosprodukciókat követően sem ürült ki a „színpad”, ugyanis azonnal megérkeztek a gólyalábasok, akiket lelkes tapssal fogadott a népes nézősereg. Ezután a magas fellépők egy vidámparki sétával egybekötött műsorra invitálták közönségüket.

Eközben mi szóba elegyedtünk a Tornyai családdal. Sárvári Éva érdeklődésünkre elmondta, lányuk, Dóra a légtornászcsapattal érkezett, ezért látogattak ki a rendezvényre.

– A bemutatóval már végzett, most pedig egy kicsit felfedezzük a rendezvényt. Most vagyunk itt először, de már első látásra az a véleményem, hogy ez egy igazán színvonalas rendezvény, ami leköti a gyerekeket – fogalmazott az édesanya, aki hozzátette: ez alkalommal csak a kislányuk fellépése miatt jöttek, a vidámpark felfedezését későbbre tartogatják.

Bemutatkozik a rendőrség és az Agóra is

Adél a barátnőjével, Rozival érkezett a Galibára. Mint elmondta, korábban már hallott a rendezvényről, de most látogatott ki.

– Délután kettő óra körül érkeztünk, azóta megnéztük a táncosok műsorait, illetve a gólyalábasokat is. Most épp hűtőmágnest csinált. Nagyon jó ez a fesztivál, sok mindent ki lehet próbálni a vidámparkban is – osztotta meg velünk élményeit Adél, aki hozzátette: a rendőrség standjánál az öccsével kipróbálhatták a hivatásos rendvédők szolgálati eszközeit, megismerkedhettek a rendőri munkával, valamint az Agóra kiállításának különféle tudományos kísérleteket néztek meg.

Az idén tízéves Galiba Gyermekfesztivál öt napja alatt a vidámpark is ingyen látogatható, a programkínálat pedig igen széles skálán mozog: lesz egyebek mellett szakvezetés az állatkertben, helyi művészeti csoportok bemutatója, gyermekszínházi előadások, továbbá segítőkutyákkal is megismerkedhetnek a gyerekek. Mindezek mellett különféle interaktív programokat is szerveznek a fiataloknak, mint például a Hercegnőképző és játszóház. Az önfeledt szórakozás mellett pedig hangsúlyt kapnak a modern és hagyományos mesterségek, szakmák is.

