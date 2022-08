Szeptember 8-án este Födő Sándor Artisjus- és többszörös Fonogram-díjas zeneszerző és Bíró Eszter Fonogram- és eMeRTon-díjas énekesnő neveivel fémjelzett kortárs világzenei koncert veszi kezdetét a Pásti Utcai Orthodox Zsinagógában. A tizenkét zenész közreműködésével megszólaló nagyszabású zenemű a zsidó liturgia egyik alappillérére épül: a Kaddis egy ősrégi ima, melynek – a világon először és egyedülálló módon – teljes, arámi nyelvű szövegét felhasználta művében a zeneszerző.

A rendezvénysorozat legnagyobb attrakciója, az I. Debreceni Zsidó Utcafesztivál és gasztroplacc vasárnap reggel 10 órától egészen este 18 óráig várja a zsidó kultúra és gasztronómia iránt érdeklődőket a Pásti utcában. Zenés és táncos programokkal, versénekekkel, ismeretterjesztő- és helytörténeti előadásokkal készülnek a szervezők. A zsinagóga és a rabbiszoba megtekintésére is lesz lehetőség, sőt, Shmuel Faigen rabbival is kötetlenül beszélgethet a közönség. A nap során bemutatkoznak a zsidó konyhai tradíciók, melyeket a Mazel Tov Étterem és a nemrégiben nyílt Hamsza Étterem hoz el. Emellett zsidó pékárukat és egyéb ételeket lehet kóstolni, miközben konyhai szokásokba és eljárásokba is betekintést nyernek a résztvevők.

Pénteken angol, vasárnap magyar nyelvű vezetett sétán vehetnek részt az érdeklődők az Explore Debrecen közreműködésével, melyek során Debrecen zsidó épített és szellemi-kulturális értékeivel ismerkedhetnek meg. Majd péntek este a belváros különböző részein tűnik fel haszid táncaival a Debreceni Népi Együttes: a tánc ezen műfaja az öröm és más közösségi érzelmek kifejezésére szolgál a zsidó kultúrában.

Barhesz, humusz, kóser sör, bor és pálinka... a Pásti Utcai Orthodox Zsinagóga udvarában igazi kulináris élményben lehet része a látogatónak, hiszen tradicionális kóser, zsidó és izraeli ételeket és italokat kóstolhat meg. Az ízélményeket zenei programok színesítik: ismert héber dallamok hallhatóak majd, továbbá néhány izgalmas haszid történet is elhangzik.

