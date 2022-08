A megyénkbeli Subtones zenekar második helyen végzett idén A Dalban, azóta fellépésről fellépésre járnak, és hamarosan elkészül legújabb albumuk. Subicz Gábor, az együttes vezetője portálunknak elmondta, a műsor után rögtön elkezdtek a lemezükön dolgozni. Hagyományos stúdiófelvételeket készítettek, és live sessiont is összehoztak, ahol koncertszerűen játszottak el 15-20 dalt. Mindemellett rengeteg koncertet adtak, a Campustól egészen Kapolcsig, illetve a sződligeti szabadtéri színpadtól a pannonhalmi levendulás kertig meneteltek.

Igazi csapatmunka

– Az előző lemezhez hasonlóan egy „farnehéz”, a dob-basszus ritmikájára épülő zenét játszunk sok improvizációval. A legfontosabb változás, hogy magyar nyelven szólalnak meg a dalok, ettől az egész sokkal közvetlenebb, gyorsabban ható, direktebb lett. Minél többet játszunk együtt, annál inkább tudok a többiek fejével, a többiek hangján gondolkodni. Elég sokat molyoltam egyenként a lányokkal és a többiekkel is, egy csomó ötlet jött-ment, mire összeállt a kép.

A magyar nyelv miatt sokkal konkrétabban kellett megfogalmaznom a gondolatokat, hiszen a szövegíró elé olyan ötletet kell tárni, ami mentén el tud indulni. Egyébként próbálok minél kevésbé beleszólni a többiek dolgába. Megírom a kottát, aztán mindenki kezd vele, amit akar. A fejemben összeáll az egész dal, hangszerelés, hangszínek, minden, de ezt nem árulom el a többieknek teljes egészében, csak nagy vonalakban. Szinte minden esetben sokkal jobb ötleteik vannak a saját részükkel kapcsolatban, mint amit én találtam ki

– fogalmazott a debreceni zenész. Hozzátette, elvileg előbb születik a dallam, és arra készül szöveg, de ez nem ilyen egyszerű, mert a magyar nyelv ritmikáját már az első pillanattól próbálja használni a zenében. Sok olyan dal van a lemezen, amihez Gábor írt egy „mórickás” szöveget, mert így egyszerűbb volt elmagyarázni, hogy mire gondol. De olyan helyzet is sok adódott, hogy a kész szövegbe belenyúlt, „refrénesített” pár szót vagy sort, sőt, van olyan dal is, aminek a szövegét javarészt ő írta végül. De van Jónás Vera-vers is a lemezen, és olyan dal is, amit már egy megjelent Závada-kötetben olvasott, és azt zenésítette meg.

Forrás: Subtones

Világszínvonalú fúvós

Subicz Gábor abban a szerencsés helyzetben van, hogy megszámlálhatatlanul sok szuper zenésszel dolgozhat együtt. –Gazda Bencét még a Quimby-ből ismerem, illetve a Centrál Színházból, Simkó-Vánagy Misit az Infusion Trióból, Bánhegyi Tündét és Kusz Viktóriát különböző sessionok alkalmával ismertem meg. Mind hétpróbás muzsikusok, igazi megtiszteltetés, hogy játszanak a lemezen. Cserta Balázs osztálytársam volt a jazztanszakon, Kasza Nándort gyerekkorom óta ismerem, szóval a világszínvonalú fúvósokért sem kellett messzire menni. Ávéd János barátom az improvizatív dallamformálás verhetetlen mestere, hatalmas megtiszteltetés, hogy szaxofonozik és fuvolázik is a lemezen.

Sárkány Bertalan ütőhangszerest a Margaret Islandból ismerem, és a Subtonesban is többször játszott már. Magabiztos, mégsem tolakodó, hibátlan hangszínekkel operáló játéka úgy kell a lemezre, mint egy falat kenyér

– hangsúlyozta.

A debreceni zenész régi szerelmese a bakelit, pontosabban vinyl-lemezeknek, ráadásul pont reneszánszát éli a dolog, úgyhogy számára nem volt kérdés, hogy lesz bakelit az új anyagból is. –Az előző lemezünkből is nyomtunk, alig maradt belőle pár példány, mindet eladtuk. Nagyon szuper formátum, szép nagy, van egy nagyon konkrét fizikai valósága, amit nagyon szeretek, és a dinamikai tartománya is sokkal plasztikusabb, mint egy CD-nek, amit szinte már nem is tudnak az emberek hova betenni – tette hozzá.

