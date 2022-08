Értékes jutalmak

– A születés csodájának pillanatában mindenki nagykövetté válik: képviseli a saját családját. Ezt a nagykövetséget mindenki élete végéig hordozza. A megyei versenyen minden jelenlévő kicsi attasé a saját települését és iskoláját, illetve önmagát is képviselte, és megdolgozott azért, hogy az országos döntőben a megyéjének is hírét vigye. Amikor pedig elhagyjuk az országhatárt, mindannyian képviseljük az egész magyarságot. És ez felelősség – hangzott el Gyarmati Robintól. A Magyarság KicsiNagykövete program szakmai vezetőjétől megtudtuk azt is, hogy megyénkben több száz jelentkező közül választották ki a legjobbakat. Hajdú-Biharban a hajdúszoboszlói Karacs Ottó viselheti a KicsiNagykövet címet. Agrár attasénak választották a biharkeresztesi Szilágyi Ádámot, sport attasévá vált Egri Csenge Ebesről, a kulturális attasé pedig Nagy Zsombor Berettyóújfaluból. Emellett különdíjas lett Eigner Dóra, Stocher Krisztián és Serdült Mátyás.

A versenyzők mindegyike egy dunai hajózással és Parlament-látogatással egybekötött utazást nyert, valamint egy Rákóczi emlékkönyvet és a Hajdú-Bihar Megye Legendáriumának egy példányát.

Hajnal László