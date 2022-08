A Bocskai-szablya átadása is a szombati a falu legnagyobb rendezvényén, a Sárkány-napon történt meg Csökmőn. Két év kényszerű kihagyás után a lakosság legnagyobb örömére újra végiggurult a sárkány és kicsi fia a falu utcáin, hogy a Csökmői Ifjúsági Fúvószenekar ébresztőjével jó hangulattal alapozzák meg a napot.

A nagy sárkányt – amit 1991-ben készítettek el először, s amit azóta évről évre újrafestenek a szervezők – népviseletbe öltözött fiatal legények húztak. Néhány évvel ezelőtt az egyik helyi lakos, Gyenge Bálint és családja készítette saját ötletük alapján azt a sárkánybébit, amit szintén népviseletbe öltözött kisfiúk vezettek végig a falun. A látványos reggeli vonulás után egész napos kirakodóvásár és változatos szabadtéri műsorok szórakoztatták a falu népét, és a környékről idelátogatókat. Mindenki találhatott kedvére való programot, hiszen volt gyerekműsor, cigányzene, nóta, népdal, mulatós, humor, rap és diszkó. Helyi csoportként fellépett a Csökmői Népdalkör, az esti koncertet pedig a KFT zenekar adta.

A délelőtt folyamán a tájházban főzőverseny és jó hangulat várta a vendégeket, Nyitott Templomajtó címmel pedig a református templomot is bárki megnézhette belülről. A merészebbek akár a toronyba is felmehettek, miközben Szabó Gyula lelkész érdekes információkat ismertetett az érdeklődőkkel.

A műsorok között adták át a hajdú-bihariak összetartozását jelképező Bocskai-szablyát is, amit több környékbeli polgármester megtisztelt jelenlétével. Vitányi István országgyűlési képviselő elmondta, hogy ebben a gondoktól megterhelt világban különösen nagy jelentősége van az összetartozásnak, a közösségnek, amit a Bocskai-szablya képvisel. Hasonló gondolatokat fogalmazott meg Bulcsu László, a megyei önkormányzat alelnöke is, aki Nagy Tibor polgármesternek adta át a szablyát. Csökmő első embere büszkén vette át a díszes tárgyat, amit a közönség előtt ki is húzott a tokjából, megmutatva azt a falu népének.

B. Kiss Andrea