A Nemzeti Színház is virágkocsival csatlakozik az idei virágkarneválhoz, a részletekről csütörtökön beszéltek abban a Füredi úti csarnokban, melyben a többi kompozíció is készül. A Színház az egész világ címet viselő kezdeményezést a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóinak zenés műsora után először Széles Diána alpolgármester üdvözölte. Az SZFE fiataljai arra hivatottak, hogy a kultúránkat mutassák meg határainkon innen is túl, csakúgy, mint a virágkarnevál, melynek két legfontosabb hívószava a szeretet és az összetartás – fogalmazott, majd hozzáfűzte: egy országnak nincsenek, csak egy államnak lehetnek határai. Beszélt a virágkarnevál nemzetközi jelentőségéről, majd a jövőre megrendezendő X. Színházi Olimpiáról, amit Magyarország szervez.

– Országosan és Debrecenben is nagyon fontos célkitűzésünk, hogy minél több világeseményt rendezhessünk meg, ez az olimpia pedig azt is megmutatja, hogy kultúrában is helyünk van, ha nemzetközi eseményről van szó – mutatott rá. Végül felhívta a figyelmet a jövő héten induló karneváli hétre, melynek idén is fontos, hagyományos programja az augusztus 19-én megrendezendő biciklis találkozó, a Night Ride.

Színháztörténelmi lépés előtt

Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház vezérigazgatója először kiemelte, hogy a Színművészeti Egyetem gólyáinak megrendezett nyári akadémia helyszíne a tavalyihoz hasonlóan szintén Debrecen, ebből az alkalomból vannak a fiatal tehetségek ezekben a napokban a cívisvárosban. Kína, Oroszország, Japán és India: ilyen országok után kapta meg hazánk 2023-ra a Színházi Olimpia szervezési jogát, amit a színházi szakma presztízse hoz ide. – A világ legnagyobb mesterei, előadói látogatnak majd ide, a világszínház a színe-java érkezik majd Magyarországra, ami nemcsak a nagyközönségnek, a hanem a színészszakmát tanuló fiataloknak is felejthetetlen élményeket ígér – fejtette ki, majd hangsúlyozta, hogy Debrecen nemcsak helyszíne, hanem fontos központja is lesz majd a rendezvénynek. Elmondta, hogy a Nemzeti Színház kompozíciójának fontos szimbóluma, a bárka egyben a színházé is: menedékhely azok számára, akik csinálják, és azoknak is, akik esténként a nézőtéren foglalnak helyet.

Szellemi táplálék is Debrecen

Antal Zsolt, a Színház- és Filmművészeti Egyetem rektorhelyettese felhívta a figyelmet annak jelentőségére, hogy a Színház- és Filmművészeti Egyetemre felvett hallgatók első útja immár második alkalommal vezetett Debrecenbe, aminek szimbolikus jelentősége van. – Itt olyan lenyomatokat látunk a magyar kultúrából és történelemből, amelyek nélkül a saját identitásunkat sem tudjuk pontosan megfogalmazni. – A hallgatóinkat úgy szerettük volna felkészíteni az előttük álló hosszú útra, hogy egy nyári akadémián osztályfőnökökkel, tanárokkal, mesterekkel, művészekkel találkozva tanuljanak és gyakoroljanak – fejtette ki. Elmondta, a Debrecenben eltöltött napok arra is lehetőséget nyújtottak, hogy inspirálódjanak egymásból a tanárok és a diákok, emellett lelkileg, szellemileg és fizikailag is felkészüljenek az első szemeszterre.

Az SZFE nyári akadémiájának főszervezője, Bagány Márton elmondta, hogy az egyetem virágkocsijába a kultúra, művészet és a szabadság jegyében fontos, kézzel írt üzeneteket rejtenek el a hallgatók.

A bárka szimbólumával később, 2023 áprilisában is találkozhatnak majd a színházrajongók, ekkor indul el ugyanis a Margit-szigettől és úszik egészen a Nemzeti Színházig az a bárka, mely szintén rengeteg hasonló üzenetet szállít majd a világnak, a jövőnek

SZD