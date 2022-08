Évtizedek óta meghatározó hobbi

Az egyik asztalnál Katona Irén egy tájkép megfestésén dolgozott. Mint elmondta, annak idején Bíró Ferenc volt a rajztanára, ő inspirálta a festésre. Később a család, gyerekek, majd unokák mellett azonban nem sok ideje jutott eme hóbortjában elmélyülni.

– Negyvenkét éves voltam, amikor elkezdtem komolyabban foglalkozni a festéssel. A helyi és környékbeli művésztelepeket látogattam, és igyekeztem minél többet tanulni, elmélyíteni a tudásomat. Az első kiállításom 1998-ban volt – idézte föl a ma már nyugdíjas asszony. Leginkább realista stílusban fest, és elő is vett egy fényképet a művelődési központtal szemben lévő református templomról, majd a festményét is, amit a fotó alapján készített. Alkotásainak egyike megtalálható például a székesfehérvári Szent György Kórházban is.

Forrás: Molnár Péter

Hajdú hősök a metszeteken

Egy másik asztalnál a rajz- és történelemszakos tanárként dolgozó Gárdonyi Sándor munkálkodott. Mint elmondta, ő linómetszéssel foglalkozik, amely egy magasnyomású grafikai eljárás.

– Ennek az a lényege, hogy ami részeket kimetszettem, az nyomás után fehér marad, amit pedig nem metszettem ki, az megjelenhet feketében, sárgában vagy bármilyen tetszőleges színben, amit használok – ismertette röviden az eljárást. Az iskolai órák mellett szakköri szinten is tart különböző grafikai, rajz- és festőfoglalkozásokat a diákjainak. Most a Hajdúböszörményben lévő szobrok alapján készít metszeteket.

Egymásra épülő programok

– Két olyan pályázata van a megyei önkormányzatnak, amely a megyei, helyi identitást erősíti. Ezek technikailag ugyan különböznek egymástól, de mindkettő ugyanazt a filozófiát követi, csak más megközelítésekkel. A közösségi akciók, különféle programok mind azt a célt szolgálják, hogy a Hajdú-Bihar megyei múltat, hagyományokat közelebb vigyük az emberekhez. Ezeknek a pályázatoknak részei például az ingyenes színházi programok, a négy legendárium és ezek az alkotótáborok is – ismertette kérdésünkre Bulcsu László, a szervező Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés alelnöke.

Forrás: Molnár Péter

Kifejtette azt is, hogy ezek a kezdeményezések nagy sikert arattak, emiatt is terveznek egy bábszínház-sorozatot is elindítani, amely történelmi eseményeket mutatna be. Ezek mellett az elkészült egyházi legendáriumokból is további példányok után érdeklődnek a települések elszármazottai. – A megyében egyébként korábban is működtek alkotótáborok, amelyek leginkább a művészi tudás elmélyítését szolgálták. Az Együtt, közösségben Hajdú-Bihar megyében alkotótáborok alkalmával a hangsúly inkább az értékteremtésre, értékek továbbadására és a hagyományok megőrzésére tevődik át – fogalmazott. Meglátása szerint a különböző projektelemek nemcsak céljaikban kapcsolódnak egymáshoz, hanem egymásra is tudnak épülni: egy színházi előadásban megjelenhet az a történet, amelyet az elkészült legendárium mutat be. A legendáriumban megjelenő történelmi személyről készülhet egy kép, illusztráció, mégpedig például egy rézmetszet vagy egy portré formájában is.

Bekecs Sándor