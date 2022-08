A Nagytemplom előtt, méltó környezetben lépett fel turnéja második állomásaként Rost Andrea operaénekesnő Héja Domonkos világhírű karmester, az Augsburgi Színház főzeneigazgatója vezényletében, a Miskolci Szimfonikus Zenekar közreműködésével. Az esten partnere volt a nemzetközileg is elismert fiatal basszbariton operaénekes Sándor Csaba, akinek a személyében egy sármos, jó stílusú és hangú előadót ismerhetett meg a közönség. Együttes játékukban igazi énekesi energiák lobbantották lángra a dallamokat, amit a hallgatóság ovációval és hosszan tartó tapssal jutalmazott – írja a Magyar Nemzet.

Rost Andrea gálakoncertje életre szóló élmény volt a debreceni közönségnek, ahol az énekesnő eddig ismeretlen oldalát is megmutatta: egy gyönyörű, halványzöld ruhakompozícióban istennőként ragyogott.

Az esten a néző nemcsak egy hétköznapi zenei élményt kapott, hanem megismerte azokat a gondolatokat és eseményeket, amelyek Rost Andrea életében fontos állomást jelentettek, pályafutását is meghatározták. Több mint 38 alkalommal lépett fel a New York-i Metropolitan Opera színpadán, a milánói Scala ünnepelt dívájaként, hangjához méltóan az operadarabok legnagyobb szerepeit énekelhette el. Az opera világa a lába előtt hevert. Pályája során a legérdekesebb szerepeket játszhatta el, a legnagyobb tragédiá­kat énekelte, a legkiválóbb Mozart-áriák­ban brillírozott, és elragadó volt a könnyedebb szerepekben is.

Rost Andrea együttműködése a Budapest Klezmer Banddel nem új keletű. Az énekesnő évek óta rendszeresen lép fel a zenekarral, hogy egy teljesen más hangtechnikát igénylő szerepben is érzelmes pillanatokat nyújtson a közönségnek. Sándor Csaba operaénekessel előadott duettjük közben még táncra is perdültek Lehár Ferenc zenéjére, a közönség tapskíséretében keringőztek a színpadon. Bizet Carmenjében, Puccini Tosca-áriájában pedig nemcsak a sebezhetőségét mutatta meg, hanem azt a határozott nőt is, aki ha valamit akar, azt el is éri.

Szenvedélye a bel canto stílust követve tiszta, szép hangerőt adott áriái­nak, a drámai hatáshoz a szabad ég alatti koncert teliholdja is megkapó díszletként szolgált. Ezen az estén nemcsak a színpad előtt ülő közönség kapott Rost Andreá­tól igazi ajándékot, isteni éneket, hanem a Kossuth téren állók is, hiszen a hangokat nem lehet megállítani, azok továbbszállva eljutnak mindenkihez.